「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

記者張庭瑜╱鳳凰城即時報導
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）
台積電亞利桑納廠在建廠與量產階段，高度仰賴來自台灣的外派人力支撐，E2簽證成為多數台籍工程師及其眷屬赴美工作的主要途徑。然而，隨著海外營運時間增長，外派身分與長期居留之間的落差浮現。由於綠卡申請政策因部門與職級而異，加上高壓工時與相對緩慢的升遷節奏，部分工程師選擇在亞利桑納累積實務經驗後，轉往英特爾（Intel）等美國本地半導體企業發展，出現人才流動之勢。

一名台積電工程師受訪指出，E2簽證是外派員工的主流類型，不僅員工本人，連同配偶與子女多半持相同身分，但並非可永久居留的綠卡。至於能否獲得公司協助申請綠卡，關鍵取決職級與部門主管態度。一般而言，工程師以上職級較有機會被納入申請名單，但各部門標準不一；至於技術員或供應商人員，幾乎無法透過公司取得移民協助，合約期滿後，通常只能選擇續派或返台。

制度設計本身，也提高外派工程師留美門檻。該工程師指出，持E2簽證者，若希望申請綠卡，多數情況下須先抽中H1B工作簽證，才能進入後續流程。較早進入公司的員工，可能上任不久就啟動相關排程；較晚加入者，則須先等待抽籤機會，「抽到H1B後，才有機會往下走」，時間成本與不確定性都相當高。

「關鍵還是，要先變成本地招聘的員工（local hire），公司才會正式開啟申請綠卡流程。」他直言，外派身分並不等同通往長期留美的保證。對許多已成家、育有學齡子女的工程師而言，在缺乏明確留美路徑下，是否繼續留在台積電，成為必須反覆權衡的現實課題。

至於日常工時，受訪工程師表示，多數台積電工程師上午8、9時進公司；若當天需與台灣總部開會，受時差影響，會議多安排在亞利桑納時間傍晚6時後，也就是台灣上午9時左右，「常常一路開到亞利桑納時間晚7、8時，甚至更晚」。若無跨國會議，則多在傍晚6時左右下班。他也觀察，不同族群的工作模式存在差異；台灣、白人與墨西哥裔工程師，在「是否準時下班」與「對加班的接受度」上，態度並不完全相同。

在高壓工時與移民前景不明朗的雙重壓力下，Intel等美國本地半導體企業逐漸成為部分工程師心中的「下一站」。不過，人才流動並非單向，該名工程師也透露，近期有不少遭Intel裁員的工程師加入台積電。談及兩家公司差異，常有前Intel員工半開玩笑表示：「Intel真的比較爽。」他認為，這句話雖帶有玩笑成分，卻也反映兩家公司在工時安排與管理密度上的客觀差異。

跳槽者的族裔背景相當多元，包括越南裔、華裔與白人員工。對部分來自台灣的工程師而言，轉戰Intel後面臨的第一道文化差異，反而是「職稱」問題。在台灣，只要年資累積到一定階段，常見自動升任為首席工程師（Principal Engineer）；但在美國，「Principal」通常僅授予極少數、資歷深厚的技術領袖。「職稱未能對等銜接，也成為部分工程師適應美國職場的心理落差之一。」

台積電 綠卡 工作簽證

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

