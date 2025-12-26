退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

年終假期過後，不少民眾開始整理禮物並考慮退貨，但消費者需特別留意，今年部分零售商 已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解規定，可能影響退款金額。

根據FOX電視台引用消費者資訊網站Consumer World公布的最新退貨政策調查，包括亞馬遜 、家得寶（Home Depot）、科爾百貨（Kohl's） 與百思買（Best Buy） 等大型零售商，今年對退貨規則進行不同程度的調整；不過整體而言，多數商家仍維持假期延長退貨政策，讓消費者可將自10月初購買的商品，延至1月中下旬甚至月底辦理退貨。

Consumer World創辦人Edgar Dworsky指出，今年政策變動並非全面性，但仍有幾項重點值得注意。其中，亞馬遜新增逾期退貨的嚴格規定，若商品在規定期限後超過30天才退回，將被收取100%補貨費，等同無法退款，部分高價或精品類商品的損壞費，也由原本的50%提高至100%。

百思買則擴大不可退貨商品清單，新增高爾夫球車、電動自行車及機車等品項；家得寶新增7天內退貨類別，適用於空調、除濕機及部分燃氣設備，同時調色油漆改為不接受退貨。科爾百貨則在原有90天退貨期限上，提供假期延長，自10月5日起購買的多數商品在1月31日前可退；絲芙蘭（Sephora） 一般退貨期限雖由60天縮短至30天，但假期購買商品不受此限。

Dworsky也提醒，消費者在零售商網站購買的第三方賣家商品，往往適用不同退貨政策，期限可能更短，若未事先查明，容易產生爭議。他建議，想要確保全額退款，最好避免拆封原廠封條，並保持商品在可再次銷售的狀態，同時在購買或退貨前，先了解清楚相關規定，確認自身需求是否符合店家政策。

專家也建議，退貨時務必攜帶收據或禮品收據，否則可能只能退回最近的促銷價格或換取店內購物金；線上購物則要留意是否需支付退貨運費及最後期限。為避免不必要費用，可優先選擇門市退貨或免費投遞點，並盡量避開聖誕節 隔天等退貨高峰期。若退貨過程中遇到問題，可先向門市主管反映，仍無法解決時，可向商業改善局（Better Business Bureau） 或各州檢察長辦公室提出申訴，尋求協助。