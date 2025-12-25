我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電器設備廠賣掉 老闆為540名員工每人分紅44萬

5個熱門郵輪旅遊地 美元換匯最划算

加州擬徵富豪稅：看似劫富濟貧 實則後患無窮？

編譯組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州的「2026年億萬富翁稅提案」建議向富豪徵收一次性5%的財富稅，恐未能解決財赤問題，反引發富人外移導致稅基災難性受損。富人聚會示意圖。（路透）
加州的「2026年億萬富翁稅提案」建議向富豪徵收一次性5%的財富稅，恐未能解決財赤問題，反引發富人外移導致稅基災難性受損。富人聚會示意圖。（路透）

為解決加州的結構性財政赤字問題，加州立法分析辦公室近日發布「2026年億萬富豪稅提案」（2026 Billionaire Tax Act）的初步內容，建議向超級富人徵收一次性淨財富5%的稅款。有輿論擔憂，此舉將引發眾多富豪移離加州，令加州得不嘗失。

巴沙迪那星報新聞（Pasadena Star-News）發表了一則分析報導，指出按照該媒體在史丹福大學胡佛研究所長期記錄的情況，預視上述提案帶來短期不確定的收入，將換來加州稅基長期受損的災難性後果。

該媒體引述加州立法分析辦公室（Legislative Analyst's Office，簡稱LAO）公布的內容，指出令人擔憂之處。加州這項提案可徵得的具體稅額，將由於眾多原因而「甚難預測」；一個可能的後果是：「一些億萬富翁決定離開加州」，這可能導致加州每年損失「數億美元或更多」的稅收，因為將會永久失去這些富豪的所得稅、資本利得稅及其他稅款如房產稅及銷售稅收入。

報導指出，上述警告揭示了財富稅三個核心問題：不可靠的收入預測、富豪外移造成的永久性稅基受損，以及將政府效率問題誤判為資金短缺，從而錯誤安排公帑使用的優先次序。

首先，一次性財富稅的收入額難以預測，並會長期低於政府預期。LAO預測，一次性稅收可獲數百億美元，支持者更聲稱高達1000億美元。然而，對個人銀行帳戶徵稅比對年度收入徵稅的稅收額預測難度更高，因為高淨值人士有方法又有動機避稅。

自1990年以來，12個實施財富稅的經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中，有9個已經廢除此稅項，因為納稅人避稅和移民，政府的實際收入持續地遠低於預期。

其次，富人外移風險對加州財政構成多重威脅。加州收入最高的0.7%納稅人年收入逾100萬美元，所交稅款占加州所得稅總額的35.7%。超級高收入人士年收入逾1000萬美元的只有5232人，貢獻近13%的所得稅總額。以本財政年度計算，這5232名納稅人將提供約190億美元的年度所得稅收。

如果流失這批超級高薪人士，不單失去一次性的財富稅，還永久失去可觀而循環持續的年度所得稅，亦導致加州資本投資和就業機會的損失。

第三，財富稅的支出理由禁不起詳細拷問。該提案將90%的稅收用於醫健服務，而加州每年投入1080億美元於醫療衛生和公共服務，另有1240億美元來自聯邦撥款。聯邦醫療補助的削減將使聯邦撥款在2027-2028年度減少78億美元，並在2029-2020年減少156億美元。

即使財富稅提案能夠籌集到支持者所聲稱的1000億美元，也僅夠支付加州當前一年的支出，未能解決長期的聯邦撥款損失問題，但富人外移帶來的稅基受損，則是未來的財政挑戰。

加州 史丹福大學 移民

上一則

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

延伸閱讀

亞利桑納州哈瓦蘇湖城 最吸引加州人移民

亞利桑納州哈瓦蘇湖城 最吸引加州人移民
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
H-1B收費10萬元 危及教師醫護需求 新州檢長提控

H-1B收費10萬元 危及教師醫護需求 新州檢長提控
財富稅新案遭批 恐逼富豪外移 分析：換來稅基長期受損

財富稅新案遭批 恐逼富豪外移 分析：換來稅基長期受損
ICE「公路哨兵行動」突襲 加州101無證移民卡車司機被捕

ICE「公路哨兵行動」突襲 加州101無證移民卡車司機被捕
加州州大自動錄取計畫 明年秋季起擴至16校

加州州大自動錄取計畫 明年秋季起擴至16校

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

2025-12-20 01:20
華裔經營餐館涉嫌藏數十名無證客， 強迫七天無休工作，此為餐廳示意圖。（取自Unsplash.com）

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

2025-12-22 15:55
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

2025-12-21 01:20

超人氣

更多 >
劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」

福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」
播放狗吠+嬰兒哭+警報 華裔夫婦長期擾鄰被捕

播放狗吠+嬰兒哭+警報 華裔夫婦長期擾鄰被捕
加州華商逃關稅1.9億被捕 面2.2億罰款+20年監禁

加州華商逃關稅1.9億被捕 面2.2億罰款+20年監禁