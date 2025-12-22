南加男子「單挑」ICE 拖走2輛執法車 陪審團判無罪

Bobby Nunez（左）於9月2日被逮捕。（加州首席助理聯邦檢察官Bill Essayli的X帳號）

一名南洛杉磯 （South Los Angeles）的拖吊車司機，先前被控在洛杉磯市中心，拖走執法中的移民暨海關執法局(ICE )車輛、涉嫌竊取政府財產，聯邦陪審團近日裁定其無罪。

根據KTLA5電視台及NBCLA新聞網等媒體報導，33歲拖吊車司機Bobby Nunez在為期四天的審理與陪審團三個多小時的評議後，被判對一項「竊取政府財產」指控無罪。

媒體報導，對Bobby Nunez的指控源於8月15日發生在洛杉磯市中心達文西公寓（Da Vinci Apartments）的一起事件。當時，ICE執法人員正在逮捕一名23歲的哥倫比亞籍女子Tatiana Mafla-Martinez，她是一位TikTok網紅。這位網紅在TikTok上全程直播了她被捕的過程。根據美國聯邦檢察官辦公室新聞稿，執法人員動用兩輛政府車輛，在公寓停車場出口處將Tatiana Mafla-Martinez的車輛前後包夾，並開啟車輛警示燈，以防止她逃離。

TikTok影片顯示，在執法人員將Tatiana Mafla-Martinez壓制在地逮捕的同時，其中一輛政府SUV 被拖吊離開。聯邦檢方指控，Bobby Nunez在ICE執法中進行干擾，包括用Tatiana Mafla-Martinez車輛的副駕駛座車門推擠一名執法人員，並在之後，當執法人員被另一名接近現場的人分散注意力時，拖走其中一輛執法車輛。

根據美國司法部消息，Bobby Nunez於9月2日被逮捕，聯邦對其提出刑事指控，他被控竊取政府財產。當時官員表示，若罪名成立，他最高可能面臨10年聯邦監禁。

在審理期間，Bobby Nunez的公辯律師Rebecca Harris與David Menninger主張，該輛執法SUV阻擋了公寓大樓出入口，他們的當事人僅將車輛移至一個街區之外。有媒體報導，該 SUV在事發後13分鐘內即被歸還。

判決出爐後，Rebecca Harris與David Menninger表示，很高興陪審團已為其當事人洗刷冤屈。他們說，「我們感謝陪審員的付出，作為憲政體制中防止檢方權力過度擴張的重要制衡力量。」