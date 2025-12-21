我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

Apple、Google示警這類外籍員工避免出國 恐滯留海外

編譯組/即時報導
蘋果（Apple）與Google近期向部分持工作簽證的美國員工示警，建議避免出國旅行，以免面臨無法順利返回美國的風險。（路透）
蘋果（Apple）與Google近期向部分持工作簽證的美國員工示警，建議避免出國旅行，以免面臨無法順利返回美國的風險。（路透）

LAist報導，根據NPR審閱的科技公司內部備忘錄，蘋果（Apple）與Google近期已向部分持工作簽證的美國員工示警，建議避免出國旅行，以免面臨無法順利返回美國的風險。相關警告正值川普政府加強對簽證申請者審查之際。

報導指出，美國多地領事館與大使館近期出現簽證預約嚴重延誤，有些案件等待時間長達數月。延誤主因之一，是國土安全部實施新規，要求簽證申請者接受長達5年的社群媒體紀錄審查。此舉已引發言論自由與隱私權倡議者批評。

對高度仰賴外籍高技能勞工的科技公司而言，審查趨嚴與行政延宕帶來實質風險。蘋果與Google合計僱用超過30萬名員工，其中相當比例持H-1B等工作簽證。相關律師事務所因此建議員工，若非必要，應暫緩國際旅行。

與Google合作的移民律師事務所Berry Appleman & Leiden在致員工信函中指出：「我們建議此時避免國際旅行，因為您可能面臨在美國境外停留時間延長的風險。」

與蘋果合作的Fragomen律師事務所亦發出類似提醒。備忘錄指出，鑑於近期政策更新以及返美時可能出現難以預測的延誤，強烈建議尚未取得有效H-1B簽證章的員工暫勿出境；若行程無法延期，則應事前與公司移民部門及律師事務所討論潛在風險。

分析指出，此舉反映川普政府強硬移民政策對美國外籍勞動力的最新影響。今年稍早，白宮宣布，企業須為所有新申請的H-1B簽證支付10萬美元費用。H-1B簽證向來是科技公司招募海外高技能人才的主要管道。

H-1B簽證通常有效期限為3年，持有人須返回母國的大使館或領事館續簽。然而多家媒體報導，在新政策下，原本例行的續簽行程，可能導致申請人滯留海外數月。

華盛頓郵報19日報導，數百名前往印度續辦H-1B的簽證持有人預約遭延後。美國國務院回應稱，官員需要更多時間，以確保申請者不會對國家安全或公共安全構成威脅。

在Google內部，Alphabet勞工聯盟已呼籲公司為H-1B持有人提供更多保障。Google 軟體工程師、該聯盟領導人庫爾（Parul Koul）指出，在公司裁員情況下，持簽證勞工尤其脆弱，因為一旦失去雇主贊助，合法身分可能立即受到影響。

庫爾表示，隨著川普政府全面加強對H-1B計畫及其他移民勞工的審查，公司對這些員工的支持「變得前所未有地迫切」。

蘋果（Apple）與Google近期向部分持工作簽證的美國員工示警，建議避免出國...
蘋果（Apple）與Google近期向部分持工作簽證的美國員工示警，建議避免出國旅行，以免面臨無法順利返回美國的風險。路透

工作簽證 H-1B Google

上一則

南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒

延伸閱讀

移民專頁／不再受雇原公司 難申請身分調整

移民專頁／不再受雇原公司 難申請身分調整
美簽作業期拉長 Google籲外籍員工暫勿出國

美簽作業期拉長 Google籲外籍員工暫勿出國
數千人H-1B面談突取消被困印度 衝擊美科技業

數千人H-1B面談突取消被困印度 衝擊美科技業
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
10萬元的H-1B簽證費太貴了 19州提控川普政府

10萬元的H-1B簽證費太貴了 19州提控川普政府
H-1B簽證者社媒帳戶 12/15前須公開

H-1B簽證者社媒帳戶 12/15前須公開

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
99歲的葉容徽說起話來神采奕奕、笑聲爽朗。（記者趙健╱攝影）

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

2025-12-15 20:07

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇