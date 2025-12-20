華裔演員楊伯文 離開「周六夜現場」七季畫句點

我的頻道

洛杉磯訊
華裔演員楊伯文（Bowen Yang）近日在其社媒宣布，將自美國深夜喜劇節目「周六夜現場」（Saturday Night Live，簡稱SNL）離職，結束七季演出生涯。他表示，儘管當初是在全球局勢動盪時期加入節目，但在紐約洛克斐勒中心30號大樓（30 Rockefeller Plaza）的工作經驗，讓他體會到「即使一切看似徒勞，也值得為彼此出現」。

楊伯文在Instagram寫道，他熱愛SNL的工作，更熱愛那裡的同事，感謝每一分鐘經歷。他在節目中不僅學習到關於自己的面向（例如不適合戴假髮），也從他人身上看到慷慨、脆弱與魅力，並體認到「人為錯誤本身就是正確」。

他將於21日播出的聖誕特別節目後正式告別舞台。本集節目由他在改編音樂劇「綠野仙蹤」（Wicked）中的合作演員格蘭德（Ariana Grande）擔任主持人，資深歌手雪兒（Cher）擔任表演嘉賓。

楊伯文自2019年加入SNL第45季演出，據悉在第50季結束後，就有意離開。知情人士透露，他曾向友人表示「是時候離開了」，甚至計畫前往日本短期生活。製作人麥可斯（Lorne Michaels）與NBC則在當時極力挽留，盼他再留一年。

據KTLA電視台等媒體報導，SNL內部人員建議楊伯文可先度過夏季，再決定是否離開，但大多數人早已預料其將做出告別決定。他本人則曾於今年4月接受「People」雜誌訪問時坦言，SNL就像一個持續成長的有機體，需要為後進讓路，「這也意味著我終究會退下，只是當時還不知道確切時機」。

楊伯文近年事業重心多元發展，與搭檔羅傑斯（Matt Rogers）共同主持的Podcast節目「Las Culturistas」自2016年開播以來深受歡迎，並於今年8月舉辦「Las Culturistas獎」，於Peacock平台播出。他也參與「綠野仙蹤」電影演出，飾演角色Pfannee。據格蘭德透露，為確保楊能參與拍攝，她曾親自向麥可斯爭取檔期調整，稱讚他為此「耗盡心力」。

隨著楊伯文的離開，SNL本季已出現多位主要成員調整，包括嘉納（Heidi Gardner）與恩沃迪姆（Ego Nwodim）等也先後離隊。節目忠實觀眾與粉絲則在社群留言表達祝福與不捨，包括柯恩（Andy Cohen）、史諾（Brittany Snow）等名人均留言致意。

