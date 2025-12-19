國土安全部緊急喊停「綠卡樂透」華人申請者譁然

國土安全部因布朗大學槍擊案嫌犯曾持DV1簽證入境，18日緊急暫停「綠卡樂透」計畫，已投籤或中籤的華人申請者擔憂權益受損。(取自freepik圖庫)

國土安全部18日晚緊急宣布，受川普指示，暫停俗稱「綠卡 樂透」的「多元移民 簽證（DV1）」計畫。此舉源於近日校園槍擊案嫌犯疑透過該管道入境，消息在華人 社群引起軒然大波，不少已投籤或中籤者擔憂權益受損，質疑政策朝令夕改。

國土安全部長部長諾姆（Kristi Noem）18日晚在社群平台X發文，已指示移民局（USCIS）「暫停這項災難性政策」。她表示，近日發生的大學槍擊命案的嫌犯瓦倫特(Claudio Neves Valente)，2017年透過DV1抽籤取得美國永久居民身分，為防類似事件再發生，決定緊急喊停。

政策急轉彎，引發在美及海外華人強烈反應。準備參加DV27年度抽籤者表示，「已準備多時，如今突遭喊停，實在難以接受」。已中籤並進入面試階段者，則憂心政策是否追溯既往，審核標準是否會更嚴格。華人網友在社群媒體批評，少數人濫用制度拖累守法申請人，「我們只想靠正當方式改變命運，如今卻成政策受害者」。也有人質疑，「這會不會是為推銷川普的高價金卡移民計畫？」

不過對樂透綠卡的具體影響細節，截至19日官方暫未說明。樂透綠卡計畫由美國國會設立，每年透過抽籤方式發放最多5萬張綠卡，對象為來自美國移民比例較低國家的申請者。

諾姆強調，早在2017年紐約市卡車恐攻案後，川普政府便主張廢止樂透綠卡。該恐攻造成八人死亡，涉案者同樣經樂透綠卡入境。