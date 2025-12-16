我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

川普預告發表全國電視演說：最精彩的還在後頭

申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
USCIS近日宣布，已即日起更新移民申請文件的照片規定，適用對象包括綠卡持有人及各類移民申請人。（取自USCIS官網）
USCIS近日宣布，已即日起更新移民申請文件的照片規定，適用對象包括綠卡持有人及各類移民申請人。（取自USCIS官網）

移民局（USCIS）近日宣布，即日起更新移民申請文件的照片規定，適用對象包括綠卡持有人及各類移民申請人。移民官員表示，新規強化身分辨識準確性，進一步提升國家安全。

根據USCIS 12日在其官網發布的新聞稿，這項新指引配合國土安全部（DHS）近年推動的審查與背景查核制度，屬聯邦政府加強移民管理措施的一環。該局強調，相關政策已於2025年12月12日生效。

根據新規，凡用於關鍵移民文件的照片，必須是在申請表格遞交日的3年內拍攝。USCIS說明，在新冠疫情期間，曾為因應作業延誤，而允許重複使用最長達10年的舊照片，即使申請人外貌已有改變，仍可接受。這項彈性措施已取消。

此外，申請人自行提供的照片，包括在家拍攝或由私人照相館提供的照片，未來將不再被受理。USCIS表示，僅接受由該局或其他政府授權單位拍攝的照片，以確保影像的即時性、可靠性與一致性。官方聲明指出，此舉有助防範詐欺與身分盜用，確保安全證件所使用的照片「最新、準確且可信」。

新規適用於多項主要移民申請表格，且不論申請人或請願人上一次拍照時間為何，均可能被要求重新拍攝照片。受影響的表格包括：I-90（永久居民卡補發或更換申請）、I-485（永久居留或身分調整申請）、N-400（歸化入籍申請）及N-600（公民證書申請）。

USCIS表示，這項政策調整，符合國土安全部「現代化審查與查核流程」的方向，並用以補強身分證件制度中可能存在的漏洞。

該局提醒，所有在2025年12月12日當天及之後遞交的申請，均須遵守最新照片規定。對正在申請或計畫申請合法身分、補發證件或辦理入籍的民眾，USCIS建議事先留意相關要求，以免因文件不符而影響申請進度。

移民 國土安全部 疫情

上一則

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

延伸閱讀

移民專頁／身分「黑掉」後婚姻綠卡面試 恐被ICE逮捕

移民專頁／身分「黑掉」後婚姻綠卡面試 恐被ICE逮捕
移民專頁／婚姻綠卡申請 各地移民局面試等待時間不同

移民專頁／婚姻綠卡申請 各地移民局面試等待時間不同
移民專頁／持綠卡在加拿大讀書符居住要求 不影響入籍

移民專頁／持綠卡在加拿大讀書符居住要求 不影響入籍
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌
波士頓入籍典禮突遭取消 市長吳弭痛批殘酷

波士頓入籍典禮突遭取消 市長吳弭痛批殘酷
「the biggest漏寫the」華人少寫冠詞 入籍考試沒通過

「the biggest漏寫the」華人少寫冠詞 入籍考試沒通過

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中

名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友