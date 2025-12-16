申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效

USCIS近日宣布，已即日起更新移民申請文件的照片規定，適用對象包括綠卡持有人及各類移民申請人。（取自USCIS官網）

移民 局（USCIS）近日宣布，即日起更新移民申請文件的照片規定，適用對象包括綠卡持有人及各類移民申請人。移民官員表示，新規強化身分辨識準確性，進一步提升國家安全。

根據USCIS 12日在其官網發布的新聞稿，這項新指引配合國土安全部 （DHS）近年推動的審查與背景查核制度，屬聯邦政府加強移民管理措施的一環。該局強調，相關政策已於2025年12月12日生效。

根據新規，凡用於關鍵移民文件的照片，必須是在申請表格遞交日的3年內拍攝。USCIS說明，在新冠疫情 期間，曾為因應作業延誤，而允許重複使用最長達10年的舊照片，即使申請人外貌已有改變，仍可接受。這項彈性措施已取消。

此外，申請人自行提供的照片，包括在家拍攝或由私人照相館提供的照片，未來將不再被受理。USCIS表示，僅接受由該局或其他政府授權單位拍攝的照片，以確保影像的即時性、可靠性與一致性。官方聲明指出，此舉有助防範詐欺與身分盜用，確保安全證件所使用的照片「最新、準確且可信」。

新規適用於多項主要移民申請表格，且不論申請人或請願人上一次拍照時間為何，均可能被要求重新拍攝照片。受影響的表格包括：I-90（永久居民卡補發或更換申請）、I-485（永久居留或身分調整申請）、N-400（歸化入籍申請）及N-600（公民證書申請）。

USCIS表示，這項政策調整，符合國土安全部「現代化審查與查核流程」的方向，並用以補強身分證件制度中可能存在的漏洞。

該局提醒，所有在2025年12月12日當天及之後遞交的申請，均須遵守最新照片規定。對正在申請或計畫申請合法身分、補發證件或辦理入籍的民眾，USCIS建議事先留意相關要求，以免因文件不符而影響申請進度。