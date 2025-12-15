南加華人區屋內發現1男1女死亡 兇殺組展開調查

我的頻道

洛杉磯訊
喜瑞都市（Cerritos）一處住宅內發現一男一女死亡。（示意圖取自Unsplash/Scott Rodgerson）
根據KTLA電視台報導，洛杉磯縣警局（LASD）證實，兇殺組偵探15日在喜瑞都市（Cerritos）一處住宅現場處理案件，屋內發現一男一女死亡。目前細節極為有限。警方在新聞稿中表示，調查人員於上午11時45分左右，前往位於Andy Street 12700號街區、靠近Cerritos Heritage Park一處住宅。

目前不清楚這對尚未公布身分的男女是如何被發現的，也不清楚警局是接獲通報有人死亡，還是因進行住戶安危查訪（welfare check）而前往該住所。

警方未公布死因或死亡方式，僅表示兩名死者皆在現場被宣告死亡。空拍畫面顯示，住宅外僅停有一輛洛杉磯縣警局巡邏車。KTLA報導指出，曾看到兇殺組偵探透過正門進出該住宅進行調查。

警方未提供進一步細節。這起死亡案件調查仍在進行中，任何知情人士可聯絡洛杉磯縣警局兇殺組，電話為323-890-5500。希望匿名提供線索者，可撥打洛杉磯地區犯罪制止熱線（L.A. Regional Crime Stoppers Hotline）800-222-8477，或透過網站www.lacrimestoppers.org提交線索。

洛杉磯 喜瑞都

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

