白男「遺囑」房給華人妻 卻被子女繼承、掃地出門

華女照顧年長丈夫多年，丈夫去世後，她無法繼承房產。（示意圖取自Pexels）

洛杉磯一華女嫁給年長白男，丈夫生前曾寫過一張「遺囑」，指過世後，房產留給現任妻子。但未曾想到，華女保留多年的遺囑紙條，最後卻沒有法律效力，前妻子女合法繼承房產，該華女老無所依。

據律師劉龍珠提供的案例，華女Nina來美國時，已過不惑之年，因為沒有機會接受高等教育，也沒有合法移民身分，她很難找到一份像樣的工作。偶然機會，Nina認識一名年長的白人男子，靠著有限的英文水平，她與男子溝通、並交往，之後結婚。

Nina慶幸自己能在異國他鄉找到歸宿，十多年來，她照顧丈夫起居，同時也解決身分問題，順利拿到綠卡 。丈夫曾在一張紙巾上給Nina寫過一段話，如果他去世，兩人居住的房產留給妻子，這讓Nina十分欣慰，認為辛苦付出都是值得。但她沒有想到，保存多年的這張紙條，沒有任何法律效力。丈夫去世後，前妻的子女繼承房產，Nina最終無家可歸。

劉龍珠接手這起案例，指出當事人的丈夫其實還有一張正式遺囑，上面明確指出由他的子女繼承房產，「妻子無法接受事實，非常難過問我們，她丈夫親手寫的紙條上有簽名，而且也寫了妻子的名字、以及房屋住址，怎麼沒有法律效力？」

根據法律，有效遺囑需遵守法定流程，還要有公證人、證人等，「事實上，男方心知肚明，隨便寫一張紙條唬弄，但女方通常不清楚其中要害，等到繼承財產時，才明白手中紙條沒有任何意義。」劉龍珠進一步分析，即便男方願意按照法律流程，生前正式簽訂有效遺囑，同意將房產繼承給妻子，但他可以隨時更改遺囑，導致女方最後無法得償所願。

加州 法律規定，夫妻財產分婚前財產（也稱個人財產）、婚後財產兩部分。婚後財產屬夫妻共同所有，但不包括婚後的個人繼承、贈與等特殊部分，若一方過世，配偶合法擁有一半共同財產，並依法繼承另一半。個人財產如果沒有遺囑，其中一方去世後，配偶與子女可依法按照比例繼承財產；如果有遺囑，則按照遺囑分配財產。律師表示，遺產分配細節諸多，還需個案區別對待。

關於Nina的案例，劉龍珠指出，房產屬丈夫婚前個人財產，因此按照正式有效的遺囑分配，Nina無法為自己爭取權益。南加 地區不少類似案例，劉龍珠建議，華人女性若拿到遺囑，應第一時間諮詢律師是否有法律效力；此外，若房產對自己後半生確實重要，共同生活一段時間後，應與伴侶坦誠溝通，「最怕的是，女的想要房子又不說，男的也裝傻，最後變成老伴去世後，被孩子掃地出門，非常悲慘。」