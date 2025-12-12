川普「金卡」移民值得嗎？律師這麼說

川普政府推動的「金卡」移民方案引發關注，律師提醒申請門檻不低，法源尚不穩定，建議慎重評估。（chatgpt示意圖）

針對川普政府近期推出的「金卡」（Gold Card）移民 方案，綠楓法律集團（Green Maple Law Group）律師陳啟耕表示，雖然該方案申請門檻看似較低，但仍需提供嚴格資金來源證明，且恐面臨法律挑戰風險，建議有意申請者審慎評估，優先考慮已行之有年的EB-5投資移民。

陳啟耕指出，金卡方案要求申請人須如同EB-5投資移民一般，向移民局證明資金的合法來源。以單人100萬美元為例，須追溯證明「第一塊錢」的取得方式及其累積過程；如有眷屬同行，每增加一人須額外證明100萬美元，三口之家即需證明300萬美元資金來源。

該方案最大特色在於，金卡並非另立新類別，而是納入現有EB-1（傑出人才）及EB-2（國家利益豁免）類別之下。陳啟耕表示，川普政府認定，只要能合法證明擁有100萬美元資金，即符合「傑出」標準，無需再證明專業成就或學歷背景。相比之下，EB-5雖同樣須證明資金來源，但申請人需投入至少80萬美元於指定投資項目，並創造10個全職工作機會；且部分項目於3至5年後有機會取回投資。金卡則無須創造就業，費用為每人100萬美元，另加1萬5000美元手續費，但屬不可回收成本。

他提醒，金卡並非新增移民名額，而是使用既有EB-1與EB-2配額，出生地是中國（China）、印度（India）等國的申請人，仍恐面臨排期問題，無法因支付高額費用而獲優先處理。此外，企業亦可為員工申請「企業金卡」（Corporate Gold Card），基本金額為200萬美元，每位眷屬另加100萬美元。不過陳啟耕認為，相較傳統EB-2與EB-3工作綠卡 總費用僅約2萬美元，流程約4年，企業是否願承擔高額成本以節省兩至兩年半處理時間，仍待觀察。

由於金卡方案未經國會立法通過，陳啟耕警告該計畫可能遭遇法律挑戰，甚至有機會在川普任內即遭撤銷。他建議，有意移民者應以EB-5為首選，因該通道自1980年代實施以來，已屬經過國會授權、具法源依據的合法移民管道。面對坊間將金卡包裝為「低門檻」、「無風險」的宣傳，陳啟耕呼籲申請人切勿輕信，應多方收集資訊並諮詢專業律師意見，謹慎評估後再行決定。「若已具備足夠資金並能合法證明其來源，EB-5仍是相對穩健的選擇，」他說。截至目前，由於川普金卡 相關的I-140G申請表格甫於數日前公布，尚無實際遞件案例。陳啟耕建議，申請人宜採觀望態度，待相關法律爭議明朗後再行規畫。