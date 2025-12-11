南加醫學奇跡 22磅卵巢腫瘤女 成功誕下男嬰

西達賽奈醫療團隊近日為一名產婦成功接生一名男嬰同時，為她切除了一顆重達22磅的巨大卵巢腫瘤。（取自Cedars-Sinai Inter.官網）

洛杉磯 西達賽奈（Cedars-Sinai）醫療團隊近日處理了一場極為罕見的醫療案例：為一名產婦成功接生一名男嬰同時，為她切除了一顆重達22磅的巨大卵巢腫瘤 。醫師指出，這起病例屬「非常罕見的腹腔異位妊娠」。

據CBS電視新聞報導，41歲的羅佩茲（Suze Lopez）原本要接受手術，切除多年來持續生長的卵巢囊腫。然而，在術前例行檢查中，她意外得知懷孕。身為護士的她表示，由於長期有月經不規則及腹部不適，她從未懷疑可能懷孕。

羅佩茲表示，她與丈夫安德魯（Andrew）努力備孕第二胎已長達17年，因此得知懷孕的消息後，既驚喜又不敢相信，擔心是「假陽性」。

然而，在她準備到洛杉磯觀看道奇 隊比賽時，突然感到劇烈疼痛，夫妻倆隨即趕往西達賽奈醫療中心的急診室。該院產科與分娩部門醫療主任歐齊梅克（Dr. John Ozimek）領導的團隊，立即為她穩定血壓並進行磁共振影像（MRI）、抽血及超音波檢查。影像結果顯示，她的情況屬於極為罕見的「腹腔異位妊娠」。她雖確實懷孕，但子宮卻是空的。

醫療團隊進一步發現，一名近足月的胎兒竟在她肝臟附近的狹小腹腔空間中發育。歐齊梅克指出，胎兒持續成長推擠，使得巨大囊腫被向前擠出，「因此她誤以為只是腫瘤又變大，而沒想到自己可能懷孕，這完全合理。」

醫師曼努埃爾（Dr. Michael Manuel）表示，團隊面臨的挑戰，是如何在確保母體安全前提下，同時完成接生與囊腫切除，「在我整個職業生涯中，從沒聽過腹腔異位妊娠能發育到這麼後期」。

報導稱，約有30名專家參與此案。當囊腫被成功切除後，歐齊梅克團隊順利接生羅佩茲的男嬰。

羅佩茲夫婦為兒子取名Ryu。醫生指出，他出生時體重8磅，健康狀況良好，幾乎沒有任何並發症。