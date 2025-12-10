我的頻道

男子鬧酒瘋 遭保全壓制致死 家屬:郵輪無限制賣酒惹禍

圖為皇家加勒比郵輪。(取自皇家加勒比國際公司官網）
圖為皇家加勒比郵輪。(取自皇家加勒比國際公司官網）

南加內陸河濱縣莫瑞諾谷（Moreno Valley）一男子，2024年末在皇家加勒比郵輪醉酒行為失控，遭保安壓制致死。該男的未婚妻2025年12月5日提告郵輪公司過失致死，指其在明知旅客已嚴重醉酒情況下，仍持續提供酒精，並在衝突中使用過度武力。

據The Press-Enterprise及CBS電視新聞報導，死者為35歲的維吉爾（Michael Virgil），河濱縣莫瑞諾谷居民。訴狀指出，2024年12月13日維吉爾與未婚妻在洛杉磯登上「海洋領航者號」（Navigator of the Seas），前往墨西哥恩塞納達（Ensenada），開始4天航程。郵輪船員在啟程不久，就在數小時內向維吉爾提供33杯酒精飲品，導致他嚴重醉酒、行為失控。未婚妻阿吉拉（Connie Aguilar）指出，船上醫生在船長要求下，為維吉爾注射用於治療精神病的處方藥「氟哌啶醇」（Haloperidol），同時保全對他使用多罐辣椒噴霧。最終，維吉爾「在皇家加勒比船員的控制與照護下死亡」。

根據FBI的調查，維吉爾醉酒後情緒激動，拍打與踢打多扇房門，甚至拆下天花板揮舞。傍晚約6時10分，保全到場後將他面朝下制服，並在他身上壓制3分鐘。醫師為他注射鎮靜劑後不久，維吉爾因胸腹部受壓、呼吸受阻而停止活動，最終死亡。

洛杉磯縣法醫辦公室的報告，判定維吉爾死亡方式為「他殺」，意即「因他人行為致死」。然而FBI最終結論為「無犯罪行為」。

驗屍報告揭示多項高風險因素，包括維吉爾BMI（Body Mass Index身體質量指數）高達49.3，屬嚴重肥胖，心臟重達560公克，遠高正常男性範圍，並在死後3天測得酒精濃度為0.182，超過法定駕車標準兩倍以上。報告指出，這些因素使他在被壓制時，更容易出現呼吸衰竭與心臟問題。

皇家加勒比未回應媒體置評請求。該公司在維吉爾去世後曾發布聲明：「對旅客的離世深感悲痛，已向家屬提供協助，並與當局合作調查。」報導稱，訴訟正由聯邦法院審理中，家屬求償金額尚未公開。

CBS電視報導，這起案件是皇家加勒比近月來第2起涉「過度供酒」引發死亡的訴訟。2025年10月，66歲女子懷特（Dulcie White）的家屬也提告郵輪公司，稱船員在「泰勒絲主題航程」（Taylor Swift-themed cruise）期間持續向已明顯醉酒的懷特賣酒，導致她在2024年10月22日墜海身亡。

