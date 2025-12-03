我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美空軍飛行表演隊F-16戰機墜毀 飛行員彈射逃生

恐受汙染 FDA召回這款碎起司逾百萬包

恐受汙染 FDA召回逾百萬包碎起司

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
多款常用於製作披薩的碎起司（shredded cheese）近日因可能含有金屬碎片而被召回。（示意圖取自pexels）
多款常用於製作披薩的碎起司（shredded cheese）近日因可能含有金屬碎片而被召回。（示意圖取自pexels）

美國食品暨藥物管理局（FDA）近日宣布，對超過100萬碎起司（shredded cheese）進行大規模召回，受影響的零售商包括Aldi、Publix、Target和Walmart，範圍涵蓋31個州及波多黎各，其中包括加州及紐約州。

此次召回的碎起司，由俄亥俄州Hiram的Great Lakes Cheese公司生產。廠商表示，產品可能受金屬碎片汙染，若食用可能導致身體受傷害。FDA將此次召回評為二級（Class II），意味產品可能「導致暫時性或可醫學逆轉的健康不良後果」。

據了解，此次召回中數量最多的，是近23.6萬箱低水分部分脫脂莫札瑞拉碎起司（low-moisture part-skim mozzarella shredded cheese）。FDA提醒，不要食用受影響產品，包括冷凍保存的產品，並可將產品退回購買地，以獲得退款。

根據FDA，此次召回的碎起司產品有效期限（Sell-by date）為2026年1月至3月。完整受影響產品品牌、包裝尺寸、UPC條碼及最佳食用日期，民眾可查閱FDA官網https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ires/?Event=97827

Happy Farms by Aldi等25個品牌的莫札瑞拉碎起司品項近期均被F...
Happy Farms by Aldi等25個品牌的莫札瑞拉碎起司品項近期均被FDA召回。（截圖自Aldi官網）

FDA 俄亥俄州 加州

上一則

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

下一則

身分「黑掉」與公民結婚 仍恐被ICE逮補

延伸閱讀

海外Costco異國美食太誘人 美國粉絲跪求引進這些商品

海外Costco異國美食太誘人 美國粉絲跪求引進這些商品
傳承工藝…義大利首設「火腿起司專校」教2種大師課程

傳承工藝…義大利首設「火腿起司專校」教2種大師課程
達美樂起司夾心麵包 獲評披薩連鎖店No. 1

達美樂起司夾心麵包 獲評披薩連鎖店No. 1
好市多這款冷凍披薩被批太難吃 美食評論員：快避開

好市多這款冷凍披薩被批太難吃 美食評論員：快避開
廚房很乾淨卻一直散發異味？可能是這些食物惹禍

廚房很乾淨卻一直散發異味？可能是這些食物惹禍
好市多新上架龍蝦通心粉 感恩節完美配菜

好市多新上架龍蝦通心粉 感恩節完美配菜

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
黃泰河（左）與妻子迪亞茲（右）於今年結婚，原本盼透過合法管道取得綠卡，卻在移民局面談時突遭ICE拘留。（GoFundMe截圖）

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
在美國定居的一對華人移民夫妻，為了給家庭及孩子們提供依靠，在異鄉努力打拚，11年間生下六個孩子。（樂艷秋提供）

幫孩子找依靠 華女移民到美11年生6娃成大家庭

2025-11-26 14:19

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明

紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人