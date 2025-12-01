我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為將來買房退休做準備 美青少年在家長鼓勵下進軍股市

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

洛杉磯訊
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

隨著假期季節的臨近，許多消費者認為，像好市多這樣的倉儲超市是省錢的最佳去處。但省錢專家指出，購買大包裝商品可能會悄悄掏空人們的預算，購買時以為便宜，最後吃不完反而浪費更多錢。

據FOX11報導，加州省錢專家Andrea Woroch認為，購物季節，大量采購食品似乎是省錢的明智之舉，但往往適得其反。由於食品、雜貨價格上漲，專家建議消費者精挑細選，很多商品批量購買並不划算，它們包括新鮮蔬果、牛奶與酸奶、面包、烘焙食品、香料、米和橄欖油、以及薯片、餅乾和堅果等。

專家建議首先不要買大量新鮮蔬果。像莓果、酪梨、香蕉和菠菜這樣的水果蔬菜，對小家庭來說，保存期限不長，購買後很快就會變質。「除非家裡來客，否則不可能很快吃完這些食物，盡量在最佳新鮮狀態下食用。」購物專家Trae Bodge表示，買大盒藍莓，吃一半就發霉，這哪是省錢，分明是燒錢。她還指出，除非立即食用，否則避免購買批量預切水果沙拉，不如買整個水果自己切，新鮮更划算。

其次，不要囤牛奶與酸奶。Woroch表示，牛奶在普通超市通常也低價出售，因此大量購買牛奶並不省錢，可能在喝完前就已變質。「酸奶幾周內就會變質。」Woroch認為，最好尋找單盒裝的優惠酸奶。

再則，在倉儲式超市購買的超大包裝麵包、蛋糕等烘焙食品，往往沒吃完就發霉。好市多一款重達4磅、售價不到6美元的面包，價廉物美讓很多人讚不絕口。但Woroch認為，麵包容易變質，可以在其他雜貨店找到各種特價麵包，不用擔心發霉前吃不完。當然，冷凍也是一種選擇，前提是冰箱有足夠空間，而且冷凍後回溫口感明顯下降。

此外，散裝香料、米和橄欖油，很多人認為這些幹貨可以大量購買，事實上它們的保存期比想像中的短。Bodge表示，這類食品開封六個月後，就已不再是最佳食用狀態，風味和營養都會明顯下降。尤其是含油食品，比如堅果、種子、糙米、全麥類等，它們的油脂極易氧化，許多堅果和種子需冷藏才能保鮮。橄欖油大桶使用周期，往往超過風味最佳期。

對於薯片、餅幹等節日季零食，專家指出，一開封就開始進入「倒計時」，薯片容易受潮變軟，餅幹吸濕後味道寡淡。如果想囤零食，建議購買有獨立包裝，這樣不僅減少浪費，也便於分享或帶孩子出門時食用。

如何避免購買大包裝食物後過期變質？專家建議，可與親友、鄰居分攤採購，特別是巨型禮品籃、價格實惠的酒水，幾個家庭可以分享，確保最佳食用期內吃完。對於店內免費試吃，Bodge建議消費者避免，因為試吃往往誘使購買更多商品。「如果最終扔掉三分之一的購買品，那等於什麼也沒省，反而更浪費。」

牛奶 好市多 加州

上一則

Super King超市主打國際化食材 華人：性價比高

延伸閱讀

好市多節日限定蛋糕 華人又愛又怕、最關心「這件事」

好市多節日限定蛋糕 華人又愛又怕、最關心「這件事」
好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半
人民幣中間價創逾1年新高 專家預期年底前破7機率不大

人民幣中間價創逾1年新高 專家預期年底前破7機率不大
好市多「網購星期一」上線 實體店不享相同折扣

好市多「網購星期一」上線 實體店不享相同折扣
好市多節日限定蛋糕賣相好 華人：價格實惠

好市多節日限定蛋糕賣相好 華人：價格實惠
女掀衣露胸「惡搞」高雄好市多 還稱要賣自己 遭警送辦

女掀衣露胸「惡搞」高雄好市多 還稱要賣自己 遭警送辦

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
在家彷彿置身花園 11種可種室內又有幽香的植物

在家彷彿置身花園 11種可種室內又有幽香的植物