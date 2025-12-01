省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

隨著假期季節的臨近，許多消費者認為，像好市多 這樣的倉儲超市是省錢的最佳去處。但省錢專家指出，購買大包裝商品可能會悄悄掏空人們的預算，購買時以為便宜，最後吃不完反而浪費更多錢。

據FOX11報導，加州 省錢專家Andrea Woroch認為，購物季節，大量采購食品似乎是省錢的明智之舉，但往往適得其反。由於食品、雜貨價格上漲，專家建議消費者精挑細選，很多商品批量購買並不划算，它們包括新鮮蔬果、牛奶 與酸奶、面包、烘焙食品、香料、米和橄欖油、以及薯片、餅乾和堅果等。

專家建議首先不要買大量新鮮蔬果。像莓果、酪梨、香蕉和菠菜這樣的水果蔬菜，對小家庭來說，保存期限不長，購買後很快就會變質。「除非家裡來客，否則不可能很快吃完這些食物，盡量在最佳新鮮狀態下食用。」購物專家Trae Bodge表示，買大盒藍莓，吃一半就發霉，這哪是省錢，分明是燒錢。她還指出，除非立即食用，否則避免購買批量預切水果沙拉，不如買整個水果自己切，新鮮更划算。

其次，不要囤牛奶與酸奶。Woroch表示，牛奶在普通超市通常也低價出售，因此大量購買牛奶並不省錢，可能在喝完前就已變質。「酸奶幾周內就會變質。」Woroch認為，最好尋找單盒裝的優惠酸奶。

再則，在倉儲式超市購買的超大包裝麵包、蛋糕等烘焙食品，往往沒吃完就發霉。好市多一款重達4磅、售價不到6美元的面包，價廉物美讓很多人讚不絕口。但Woroch認為，麵包容易變質，可以在其他雜貨店找到各種特價麵包，不用擔心發霉前吃不完。當然，冷凍也是一種選擇，前提是冰箱有足夠空間，而且冷凍後回溫口感明顯下降。

此外，散裝香料、米和橄欖油，很多人認為這些幹貨可以大量購買，事實上它們的保存期比想像中的短。Bodge表示，這類食品開封六個月後，就已不再是最佳食用狀態，風味和營養都會明顯下降。尤其是含油食品，比如堅果、種子、糙米、全麥類等，它們的油脂極易氧化，許多堅果和種子需冷藏才能保鮮。橄欖油大桶使用周期，往往超過風味最佳期。

對於薯片、餅幹等節日季零食，專家指出，一開封就開始進入「倒計時」，薯片容易受潮變軟，餅幹吸濕後味道寡淡。如果想囤零食，建議購買有獨立包裝，這樣不僅減少浪費，也便於分享或帶孩子出門時食用。

如何避免購買大包裝食物後過期變質？專家建議，可與親友、鄰居分攤採購，特別是巨型禮品籃、價格實惠的酒水，幾個家庭可以分享，確保最佳食用期內吃完。對於店內免費試吃，Bodge建議消費者避免，因為試吃往往誘使購買更多商品。「如果最終扔掉三分之一的購買品，那等於什麼也沒省，反而更浪費。」