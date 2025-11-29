我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美4口之家年薪需14萬元 知名經理人拋「新貧窮線」掀熱議

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

南加好市多最近上架一款防盜背包，材質特殊、刀劃不破，並配有多個特殊結構拉鏈。這款包甚至還有「RFID」防護功能，可防他人利用讀卡設備「隔空讀取」信用卡、身分證等個資，每個精心設計的細節都讓人驚訝。

（視頻來源：受訪者提供／記者邵敏後製）

這款功能特殊的雙肩背包，是Baggallini品牌的Securtex®防盜旅行包，有黑、紫、藍等多種顏色，不僅專業防盜，且顏值高，好市多門店目前售價59.9美元；亞馬遜同款黑色背包現價117.6美元，顏色不同價格也有區別，每日定價會有變化。

洛杉磯華人張太太逛好市多時，偶然發現這款背包，「第一感覺小背包五、六十美元這麼貴，想看看有什麽特別之處。」她嘗試拉鏈，卻無法直接拉開，閱讀產品介紹，才發現這是專為旅行設計的防盜包。包上多處拉鏈皆為防盜設計，需推開隱藏扣才能打開，包後還有一個拉鏈，可放貴重財物， 「每個細節都十分貼心」。

而背包外層採特殊尼龍材質，非常堅固，小刀劃不破，「歐洲等地小偷猖獗，最喜歡針對遊客割包偷物，這個包對此有很好防護功能。」背帶同樣結實，剪刀難以剪斷。張太太幾年前去歐洲旅行，為防盜，她曾用回形針鎖拉鏈、並在內褲縫口袋裝現金，如今看到這款專業防盜背包，感慨「設計師太懂遊客痛點」，她推薦如果去治安不好地方旅行，絕對可以購買這款防盜包。

此外，這款包的安全性還在於，外部掃描設備無法讀取包內卡片信息，包括銀行卡、信用卡、身分證等感應式證件。因為專門設計的RFID防盜功能，可阻隔訊號掃描，防止他人利用讀卡設備盜取卡片資料。

根據產品說明，這款防盜背包尺寸10吋寬、13吋高、3.5吋深，重量僅1.06磅，採防水布料，易於局部清潔。可作輕便日用或隨身旅行包，容量適中，可放手機、護照、小錢包及隨行物品，外觀簡潔、配色多樣，兼具美觀實用。

張太太在小紅書分享好市多這款防盜背包，短時間就有幾萬人瀏覽，網友討論熱烈。有人調侃，出去旅行就是放鬆，這麼多防盜步驟，還不如在家玩手機；也有人表示，這包有致命缺陷，「小偷本來準備盜包內物，現在刀劃不破，會不會索性把整個包搶走？」更多人表示喜歡這款包，「外出旅行，人生地不熟，多一道防護總是安心。」

包上多處拉鏈皆為防盜設計。（受訪者提供）
包上多處拉鏈皆為防盜設計。（受訪者提供）
亞馬遜同款黑色背包標價117.6美元。（亞馬遜官網截圖）
亞馬遜同款黑色背包標價117.6美元。（亞馬遜官網截圖）

好市多 亞馬遜 南加

上一則

加州家政薪資火箭飆升 部分年薪破10萬 需求還超高

延伸閱讀

女掀衣露胸「惡搞」高雄好市多 還稱要賣自己 遭警送辦

女掀衣露胸「惡搞」高雄好市多 還稱要賣自己 遭警送辦
好市多賣飛天茅台 華人連買4瓶

好市多賣飛天茅台 華人連買4瓶
女掀衣露胸惡搞高雄好市多 遭送辦

女掀衣露胸惡搞高雄好市多 遭送辦
好市多茅台酒便宜？華人一口氣買四瓶

好市多茅台酒便宜？華人一口氣買四瓶
好市多新推焦糖布蕾蛋糕 為假日增添甜蜜時刻

好市多新推焦糖布蕾蛋糕 為假日增添甜蜜時刻
趁黑五亂入 台網黃躲好市多貨架裸露拍照「把自己賣掉」

趁黑五亂入 台網黃躲好市多貨架裸露拍照「把自己賣掉」

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08

超人氣

更多 >
腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂