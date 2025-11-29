我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

「去廚房替大家做飯」 南加警局高管涉歧視亞裔警員

加州家政薪資火箭飆升 部分年薪破10萬 需求還超高

編譯組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
疫情前加州一般家政服務人員年薪約6萬美元，如今部分為富人服務的家政人員，薪資普遍破10萬美元。（示意圖取自Pexels）
疫情前加州一般家政服務人員年薪約6萬美元，如今部分為富人服務的家政人員，薪資普遍破10萬美元。（示意圖取自Pexels）

每日郵報（Daily Mail）報導，疫情加州一般家政服務人員年薪約6萬美元，如今部分為富人服務的家政人員，薪資普遍破10萬美元，且多附帶額外福利。多倫多家庭人員配置與培訓機構負責人麥克弗森（Charles MacPherson）表示，富裕階層財力增加，購置的家具與藝術品日益精緻，對維護品質的要求，也水漲船高，進而推動相關人才需求大增。

麥克弗森向彭博新聞（Bloomberg）表示，疫情後富人更有錢，購買的東西更講究，他們希望家裡呈現博物館級品質，而不是一般物件，但市場上缺乏受過良好訓練的人手，供需失衡讓薪資全面上升。

麥克弗森指出，近年來，將家具視為藝術品並大量投資的富裕家庭顯著增加。這也使得清潔工作難度提高，因為高端家具或藝術品往往價值不斐，例如卡斯特爾椅（Wendell Castle chair）要價45.6萬美元，1964年拉朗內（François-Xavier Lalanne）的櫃子，更曾以1940萬美元成交。

他強調︰「正確清潔是一門真正需要訓練的專業。」

在加州富人家任職的管家吉娜向彭博新聞社表示，她從一般清潔工，一路做到高端客戶圈，她深刻感受到專業知識的重要性。「你必須了解藝術、了解骨董。許多訂製家具是無可替代的。」

吉娜說，高端住宅幾乎所有物品都價值不菲，為避免損壞，她會對每件家具或藝術品事先做足功課。

麥克弗森分享，其公司曾遇過一名客戶，在休假期間讓管家清潔住宅，未料返家後發現所有門把手被錯誤拋光，導致保護塗層遭破壞，損失高達7.5萬美元。麥克弗森事後承認，問題源自未替員工提供足夠的訓練。

為協助避免類似情況，她開設為期五周課程，協助客戶與其員工進行家庭管理與溝通訓練。

密西根州Bloomfield Hills仲介總裁施瓦茨（Ben Schwartz）也向彭博社表示，高淨值家庭在聘雇清潔或家政人員時，最好一開始就提高預算，以確保聘得合適人才。「你會希望多花一些錢得到妥善保障，而不是付少了，事後承擔意外損失。」

加州 疫情 密西根州

上一則

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

延伸閱讀

自駕車要進北加東灣了 Waymo獲批測試 33城全面鋪開

自駕車要進北加東灣了 Waymo獲批測試 33城全面鋪開
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
加州頂大學費比較：南加大9.9萬最貴、本地生讀柏加大4.6萬

加州頂大學費比較：南加大9.9萬最貴、本地生讀柏加大4.6萬
法廊快報／招待親友家庭聚會 先熟悉加州停車規則

法廊快報／招待親友家庭聚會 先熟悉加州停車規則
齊柏林衛星順利通過台灣上空 與地面站通聯12分鐘「健康狀況無虞」

齊柏林衛星順利通過台灣上空 與地面站通聯12分鐘「健康狀況無虞」
加州快餐比全美貴20% 洛杉磯排第2 僅次於西雅圖

加州快餐比全美貴20% 洛杉磯排第2 僅次於西雅圖

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08

超人氣

更多 >
腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老
香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
熬過11月苦日子結束 4生肖年底註定要發橫財

熬過11月苦日子結束 4生肖年底註定要發橫財
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定