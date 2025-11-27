我的頻道

女子搭成豪華郵輪 在加勒比海旅程中神秘失蹤

洛杉磯訊
今年55歲的美國公民Ann Evans在豪華郵輪旅行中神秘消失。（聖馬丁島政府）
今年55歲的美國公民Ann Evans在豪華郵輪旅行中神秘消失。（聖馬丁島政府）

今年55歲的美國女子伊文斯（Ann Evans），近日在加勒比海郵輪旅程中離奇失蹤。據當地警方的失蹤通報，她於11月20日隨荷美航運（Holland America Line）旗下的「鹿特丹號」（Rotterdam）停靠聖馬丁島（Sint Maarten）時消失，至今行蹤不明，相關調查仍在進行中。

洛杉磯福斯新聞台（FOX11）等媒體報導，當地警方通報指出，伊文斯當天上午約10時從郵輪下船，參加一場預先安排的島上觀光行程。她被目擊在法屬聖馬丁的瑪麗哥（Marigot）下車，但之後未依約返回集合地點，也沒有再回到郵輪上。目前尚不清楚為何失蹤警報直到她消失近一周後的26日才正式發布。

當地政府表示，荷屬與法屬聖馬丁的執法人員已同步接獲通知並展開調查，呼籲知情人士提供線索。

11月27日最新進展顯示，聖馬丁警方收到線報指，一名與伊文斯特徵相符的女子曾使用其護照在聖馬丁法屬一側的一間飯店辦理入住，且多次被目擊出現在該區周邊。荷屬當局目前正努力確認該女子是否就是伊文斯，但由於線索涉及法屬地區，兩地警方正合作查證。

目前仍不清楚伊文斯此次旅程是獨自出行或有人陪同。

根據行程，鹿特丹號於11月16日自美國佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）啟航，先後停靠嘉年華集團的私人島嶼「半月礁」（Half Moon Cay），接著抵達聖馬丁島，之後續航至聖盧西亞島（St Lucia Island）、托巴哥（Tobago）、巴巴多斯（Barbados）等加勒比海多個目的地。

目前，伊文斯下落仍未明朗。警方呼籲民眾若掌握任何資訊，請立即與當地執法單位聯繫，以協助加速尋人進度。

有線索的民眾可以聯繫：聖馬丁警局 (KPSM)：+1 (721) 542-2222；法屬聖馬丁警局： +590 590-29-25-25；郵輪工作人員Marcia Foga: +1 (721) 588-9532。

荷美航運（Holland America Line）旗下的「鹿特丹號」（Rott...
荷美航運（Holland America Line）旗下的「鹿特丹號」（Rotterdam）是一艘可搭乘2668人的豪華郵輪。（荷美航運）

