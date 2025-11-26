我的頻道

華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡

梅西感恩節遊行巨型氣球充氣 吸引大批民眾圍觀

假冒財政部上門收錢 南加華男釣魚詐騙2.5萬元獲刑

洛杉磯訊
蒙市華男余戈（Ge Yu，音譯）因釣魚簡訊詐騙被判處一年監禁。（示意圖取自Pexels網站）
來自蒙特利公園的24歲華男余戈（Ge Yu，音譯），因在橙縣聖塔安那市（Santa Ana）以釣魚簡訊手法騙取2萬5000元現金，26日在法院認罪，並被判處一年監禁。

根據刑事訴狀，涉案男子余戈向多名受害者發送釣魚簡訊，冒充社會安全局、財政部或其他政府機構人員，聲稱要協助受害者處理身分盜用問題。訴狀指出，受害者在誤信之下，被指示提領現金並按照對方要求包裝，交付給所謂的「美國財政部」人員。

警方表示，余戈其實就是假冒的「政府代理人」，並親自前往與受害者碰面取走現金。聖塔安那警方今年7月在宣布逮捕消息時指出，近期警方發現電話和簡訊詐騙案件有上升趨勢，一名受害者在短短兩周內就遭詐騙高達17萬5000美元。

警方當時在花街（Flower Street）與戴爾路（Dyer Road）附近埋伏，於余戈準備向另一名受害者收款時將其逮捕。警方表示，調查人員「相信此案與一個更大規模、由亞裔人士組成的跨國詐騙集團有關，該集團疑似透過海外呼叫中心鎖定美國受害者」。

余戈26日接受橙縣高等法院法官Kimberly Menninger的認罪協議，被判處364天監禁。由於他自被捕以來已累計280天羈押時間，可折抵刑期。

余戈被控兩項重罪，包括「共謀犯罪」以及「以虛假藉口企圖詐取財物」，並已就兩項罪名認罪。

警方提醒民眾，切勿在電話中提供個人資料或金錢，也不要輕信來電顯示，因為電話號碼可以被偽造（spoofing）而看似合法。警方強調，任何政府機構都不會要求民眾轉移銀行資金，也不會以逮捕相威脅要求合作。

