我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯也有...印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發抨擊

美國優先 明年外國遊客訪國家公園門票漲三倍

感恩節大餐省錢撇步 富國銀行：這樣買少花15元

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
雖然物價持續上漲，但富國銀行報告指出，若選購商店自有品牌、精打細算，一桌十人份的感恩節晚餐仍可控制在80美元左右。（Pexels示意圖）
雖然物價持續上漲，但富國銀行報告指出，若選購商店自有品牌、精打細算，一桌十人份的感恩節晚餐仍可控制在80美元左右。（Pexels示意圖）

雖然食品價格居高不下，富國銀行（Wells Fargo）日前發布的2025年感恩節購物報告指出，若民眾善用選購策略，例如改選商店自有品牌、比價不同零售通路，在通膨壓力下仍可省下一筆可觀費用。

報告估算，今年一桌供十人享用的感恩節大餐，若全數選用商店品牌食材，平均僅需花費80美元，較選購全國品牌的95美元餐費省下15美元，展現不小的節省空間。該報告由富國銀行首席農業經濟學家史旺森（Michael Swanson）主導撰寫。內容指出，儘管今年的整體食材成本比去年略升，自有品牌從去年的73美元上漲至80美元，全國品牌則從90美元升至95美元，但若精打細算，仍可控制節慶預算。

LendingTree首席消費金融分析師舒爾茨（Matt Schulz）向FOX Business表示：「在對抗通膨的過程中，一些最簡單的做法往往能帶來實質效果。只要花點時間比價，不論是比不同零售商的價格，或是同一商家的不同品牌，都能有效延伸家庭的節日預算。」

報告也分析多項常見感恩節食品的價格變化。火雞：根據美國勞工統計局比較2024年與2025年9月數據，火雞整體成本微升0.6%，但全國品牌的零售價反而下滑3.7%。

蔬菜：全國品牌冷凍蔬菜價格年減15%，但商店自有品牌小幅上漲0.8%。富國銀行分析，這顯示全國品牌為搶市占率，不得不壓低價格。新鮮蔬菜價格則與冷凍蔬菜相近或略高。

配菜：多數配菜價格也出現下跌。自有品牌晚餐麵包卷價格較去年減少22%，填餡料、即食肉汁粉與新鮮蔓越莓則下滑3%至4%，全國品牌南瓜派也便宜3%。至於調理馬鈴薯泥，因馬鈴薯產量增加、市場競爭激烈，價格下降1.5%。富國銀行建議，預算有限的家庭購買這些品項時，優先選擇商店品牌可望省下更多。

飲料：雖然啤酒整體銷量持續下降，價格卻較去年上漲3%；葡萄酒價格則小幅下滑0.1%。軟性飲料價格變化兩極，12盎司罐裝飲料便宜3%，但2公升瓶裝價格上漲7%。

富國銀行表示，通膨雖仍未消退，但只要策略得當，消費者在採購節日餐點時仍有不少節省空間，既能維持感恩節的儀式感，也不必為預算煩惱。

感恩節 零售商 南瓜

上一則

警方否認「冷凍遺體」 洛城14歲少女命案屍檢遭管制

下一則

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

延伸閱讀

慶祝感恩節不一定要吃掉牠 漸多美國人領養火雞

慶祝感恩節不一定要吃掉牠 漸多美國人領養火雞
冬季風暴來襲 芝城感恩節後低溫降雪

冬季風暴來襲 芝城感恩節後低溫降雪
感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾

感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾
孔雀山莊救援火雞 目標逾百火雞獲安養

孔雀山莊救援火雞 目標逾百火雞獲安養
感恩節助弱勢 北加福智捐3000份素火雞餐

感恩節助弱勢 北加福智捐3000份素火雞餐
角聲醫療中心派發食物籃 助180家庭溫暖過感恩節

角聲醫療中心派發食物籃 助180家庭溫暖過感恩節

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略