洛杉磯港貨輪大火 延燒逾12小時 180消防搶救

洛杉磯港一艘貨輪突發大火並引發爆炸，火勢延燒逾12小時。美聯社

洛杉磯港 一艘停泊貨輪，21日傍晚突發大火，超過180名消防員連夜搶救。截至22日上午，火勢仍未完全控制，但當局已解除就地避難令。事件無人員傷亡。

火災於21日傍晚6時38分左右發生，地點在洛杉磯港內的貨輪「One Henry Hudson」號。洛杉磯市消防局（LAFD）共出動124名消防員前往救火，並由長堤 市消防局（LBFD）與港警亦參與救火。火災發生後不久，船中甲板於晚7時58分發生爆炸，導致船上電力與起重設備中斷。約30分鐘後，最後五名船員成功撤離。LAFD確認全船23名船員均已安全。由於火勢猛烈，該船已於夜間被拖離港口，移至外海進行後續救援。消防局指出，截至22日上午，船上仍有約40個貨櫃起火，艙內部分區域難以進入，火勢仍處重大緊急狀態。火舌從1100呎長的多層甲板竄出，部分船員也協助消防員進入較低艙室救火。

消防局對聖彼渚（San Pedro）與鄰近的威明頓（Wilmington）北方的芬明角（Point Fermin）發布就地避難令，範圍介於South Western與103號公路之間，該命令已於22日上午解除。