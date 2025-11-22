洛杉磯港貨輪大火 延燒逾12小時 180消防搶救

我的頻道

洛杉磯訊
洛杉磯港一艘貨輪突發大火並引發爆炸，火勢延燒逾12小時。美聯社
洛杉磯港一艘停泊貨輪，21日傍晚突發大火，超過180名消防員連夜搶救。截至22日上午，火勢仍未完全控制，但當局已解除就地避難令。事件無人員傷亡。

火災於21日傍晚6時38分左右發生，地點在洛杉磯港內的貨輪「One Henry Hudson」號。洛杉磯市消防局（LAFD）共出動124名消防員前往救火，並由長堤市消防局（LBFD）與港警亦參與救火。火災發生後不久，船中甲板於晚7時58分發生爆炸，導致船上電力與起重設備中斷。約30分鐘後，最後五名船員成功撤離。LAFD確認全船23名船員均已安全。由於火勢猛烈，該船已於夜間被拖離港口，移至外海進行後續救援。消防局指出，截至22日上午，船上仍有約40個貨櫃起火，艙內部分區域難以進入，火勢仍處重大緊急狀態。火舌從1100呎長的多層甲板竄出，部分船員也協助消防員進入較低艙室救火。

消防局對聖彼渚（San Pedro）與鄰近的威明頓（Wilmington）北方的芬明角（Point Fermin）發布就地避難令，範圍介於South Western與103號公路之間，該命令已於22日上午解除。

出於安全考量，消防局危害物質處理小組持續監控空氣品質。由於濃煙與能見度問題，加州公路巡警（CHP）於21日晚針對聖彼渚（San Pedro）地區47號公路發出「SigAlert」，全線封閉，至22日上午仍未開放。洛杉磯港聲明指出，船隻周邊水域已設立安全區，四個貨櫃碼頭暫停營運，起火原因仍在調查中。

