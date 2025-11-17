華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙...

不只是中國，美國職場也存在潛規則。（取自Pexels）

許多華人 新移民來到美國，認為只要具有專業能力、遵守規章、勤奮工作，就可順利發展。然而，實際生活中及工作時，部分人還是認為遭遇到「潛規則」，不僅影響人際關係、升職加薪速度及團隊評價，甚至決定職場生涯能否順利。

當記者以「美國職場潛規則」向受訪人尋求答案時，部分人認為，無論哪個族裔或在哪個地方，只要有人的地方，或多或少存在潛規則，也有一些人表示並沒有認真考慮過這個問題，或者認為在美國正規公司管理嚴格，不太可能存在潛規則，甚至一些人覺得潛規則僅存在於男女上下級之間。

印裔被指愛提拔鄉親

在美國生活30多年的內陸華人僑領李順強表示，他注意到只要有印度 裔管理者的公司，都喜歡將同族裔鄉親拉入公司，從而形成一個以印度裔為主體的圈子，比較強勢。實際上在公司規章制度上並無類似規定，所以一旦形成這個圈子，印度裔職員更容易得到升遷的機會，其他族裔同事要想融入很難。而華人似乎並太熱衷這些，只顧埋頭努力工作。

李順強說，對於公司來說，印度裔圈子的形成並未犯什麼錯誤，但對其他族裔同事來看，卻形成壓力。換句話說，如果是華人公司內部，也會形成不同地域人的圈子，比如廣東人圈子或福建人圈子，也會出現一個圈子瞧不起另一個圈子的現象，有的公司很明顯。

女性想晉高階仍難

高科技人士文光華指出，對於美國某些高科技公司，高管層還是男性為主導，而且是白人男性較多，女性要想一直做到高階管理層，就很不容易。雖然美國社會不容許歧視 女性，但民眾還是不太接受一位女性做總統，這在總統選舉中也能看到。

糖友會創辦人楊文瑜認為，歧視應該被列入美國潛規則之一。在社會上一般交際、應酬比較容易存在的就是歧視。無論是長者、孩童、族裔及教育程度等方面的歧視都可視為潛規則，覆蓋範圍很廣。正確的做法是在任何地方不可看不起別人，也不可以草率地低估別人。而這些規範實際就是現代社會的潛規則。

勤奮工作 仍被刁難

奇諾岡華協創辦人廖偉民曾在美國一所大學創辦光電系並一直任教。他說，他堅持勤奮教學願將自己一生所學奉獻給學生。雖然已過退休年齡，仍堅持不懈。可一位校方領導者卻以各種理由，多次予以刁難，最終迫使他離開教學崗位。廖偉民認為，這種刁難也是對他的潛規則歧視，他至今仍忿忿不平。

華人朱大姐也認為，她從事保母工作，雇主的女兒對她有潛規則。朱大姐說，雇主是一位年邁女性長者，對人很和藹，由於她盡心照顧，老人也表示無可挑剔。可老人的女兒，卻要求保母在照顧母親之餘，也要收拾房間清潔衛生。朱大姐表示，找到保母工作也不容易，為能繼續工作，只好按照要求去做，但心裡知道這不是她份內工作。

一位不願透露姓名的社團僑領表示，他所在的公司老總，經常會帶著公司裡漂亮年輕女孩到外面飯店就餐，而這些女孩也知道和老闆出去吃飯，薪水照拿，還會儘快升職加薪。而在華人企業裡，老闆與下屬女性或男性發生潛規則的事情，時有發生。這種潛規則的事情在中國有，在美國職場也存在。