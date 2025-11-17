ICE特工被警察搜家逮捕 因持槍對社區未成年做這些

我的頻道

洛杉磯訊
ICE特工涉嫌使用致命武器襲擊、危害兒童被逮捕。（谷歌地圖）

南加一名45歲的移民暨海關執法局（ICE）特工，日前被當地警方逮捕，其住所也遭搜查。這名特工被指控在非執勤期間，涉嫌持槍拘留一名未成年人，他因使用致命武器襲擊、危害兒童等罪行關押在案。

河濱縣警局辦公室表示， 這起事件發生在10日晚上10時30分左右，地點位於坦密庫拉市（Temecula）Daybrook Terrance 32000號街區一處住宅外。經調查，涉嫌非法行為的ICE特工名叫Gerardo Rodriguez，事發地是他居住的社區。

KTLA5電視台等媒體綜合報導指出，當時一名17歲少年開車送朋友正準備回家，途中看到嫌疑人Rodriguez用槍指著他，要求他靠邊停車。現場畫面顯示，45歲的Rodriguez一邊沿著街道走，一邊從腰間拔出一把槍，指著少年駕駛的車，命令他立即停車，期間他亮出警徽，「別動，我是警察。」Rodriguez大喊，「把車停好，熄火，下車。過來，坐下，趴下。你有駕照嗎？」

報導指出，Rodriguez告訴少年他為ICE工作，隨後，開始盤問這名墨西哥裔美國少年，問他是誰，來自哪裡，並要求出示證件。附近居民關注到這起事件，立即通知孩子父母，同時介入現場，制止Rodriguez行為，讓他冷靜下來，回到自己屋內。

少年的父母擔心可能是移民執法行動，帶著孩子的護照匆匆趕到現場，並撥打911報警。警員隨後將案件移交給縣警局調查部門。當晚，調查人員搜查Rodriguez住所，並將其逮捕，「收集到與調查相關的證據。」當局在一份新聞稿中表示。

代表這名男孩及其家人的律師Greg Kirakosian認為，很多墨西哥裔美國人，無論是否身處類似境地，如今都對現狀憤怒、沮喪和恐懼。這位民權律師指出，涉案人Rodriguez因其日常所作所為、以及其他ICE特工的行為，變得更加膽大妄為，「情況已經惡化到，特工把自己居住的街區變成個人ICE檢查站。」Kirakosian表示，在當時危急情況下，男孩可能會被槍殺。

Rodriguez因涉嫌使用致命武器襲擊、危害兒童等罪行被關押在Cois Byrd拘留中心。監獄紀錄顯示，他已繳納保釋金，並於事發當晚獲釋。

相關報導指出，最近發生多起聯邦執法人員拔槍指向民眾的事件。11月9日，ICE特工在聖塔安那市（Santa Ana）一個十字路口，用槍指著身後一名女子。一名警官目睹這幕，該警官表示，如果沒有犯罪行為發生，他不會介入現場。聯邦官員後聲稱，這名女子當時正在跟蹤ICE特工。10月30日，一名24歲的安大略市（Ontario）男子被聯邦特工開槍擊中。據報導，當時這名特工試圖通知參與執法行動的警員，街對面有兒童。特工稱出於「自衛」開槍，因擔心男子會開車撞向警察。

