Whole Foods超市不一定貴 這樣買最划算

「365」是Whole Foods Market自有品牌，也是省錢密碼。（取自Whole Foods Market臉書）

Yahoo Life報導，雖然Whole Foods Market常被視為全美最昂貴的超市之一，但其實消費者若善用自有品牌「365 by Whole Foods Market」的商品，也能以較實惠的價格購買日常廚房用品。

這家總部位於德州的連鎖超市推出的「365」品牌，涵蓋食品、營養補充 品、身體護理與清潔用品等多項產品，部分標示為「365 Everyday Value」，並推出多款有機食品。根據該公司聲明，「我們的365 by Whole Foods Market品牌提供超過3000種價格實惠且用心採購的產品，這些產品不僅符合Whole Foods嚴格的品質標準，許多甚至超越我們對其他品牌的要求。」

根據WikiHow的分析，選購「365 Everyday Value」系列是節省預算的有效方式。該網站指出：「365 Everyday Value產品通常較便宜，且口味與名牌產品相似，能在不犧牲品質的情況下幫助消費者控制雜貨支出。不過，價格仍可能因地區或品項有所差異，通用品牌商品並非總是比名牌便宜。」

食譜網站Allrecipes也指出，Whole Foods的「365」系列，包括起司、義大利 麵、有機番茄醬、冷凍水果等多項食品，與主要品牌產品相比通常更具價格競爭力，品質表現亦獲得消費者肯定。