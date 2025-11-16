我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國赴日遊客仍可觀 「只是嘴上罵一罵」

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表

Whole Foods超市不一定貴 這樣買最划算

編譯組／即時報導
「365」是Whole Foods Market自有品牌，也是省錢密碼。（取自Whole Foods Market臉書）
「365」是Whole Foods Market自有品牌，也是省錢密碼。（取自Whole Foods Market臉書）

Yahoo Life報導，雖然Whole Foods Market常被視為全美最昂貴的超市之一，但其實消費者若善用自有品牌「365 by Whole Foods Market」的商品，也能以較實惠的價格購買日常廚房用品。

這家總部位於德州的連鎖超市推出的「365」品牌，涵蓋食品、營養補充品、身體護理與清潔用品等多項產品，部分標示為「365 Everyday Value」，並推出多款有機食品。根據該公司聲明，「我們的365 by Whole Foods Market品牌提供超過3000種價格實惠且用心採購的產品，這些產品不僅符合Whole Foods嚴格的品質標準，許多甚至超越我們對其他品牌的要求。」

根據WikiHow的分析，選購「365 Everyday Value」系列是節省預算的有效方式。該網站指出：「365 Everyday Value產品通常較便宜，且口味與名牌產品相似，能在不犧牲品質的情況下幫助消費者控制雜貨支出。不過，價格仍可能因地區或品項有所差異，通用品牌商品並非總是比名牌便宜。」

食譜網站Allrecipes也指出，Whole Foods的「365」系列，包括起司、義大利麵、有機番茄醬、冷凍水果等多項食品，與主要品牌產品相比通常更具價格競爭力，品質表現亦獲得消費者肯定。

目前，Whole Foods Market在全美共營運超過525家分店，其中加州擁有最多分店（共94家），而紐約州以34家分店名列第四，約半數坐落於紐約市區。

Whole Foods Market常被視為全美最昂貴的超市之一。（取自Whol...
Whole Foods Market常被視為全美最昂貴的超市之一。（取自Whole Foods Market臉書）

義大利 加州 營養補充

上一則

讓非法移民自願遞解 ICE花招百出

延伸閱讀

到Whole Food 超市購物 自有品牌「365」是省錢密碼

到Whole Food 超市購物 自有品牌「365」是省錢密碼
紐約州醫療紀律主席卸任 外界關注其身兼多職

紐約州醫療紀律主席卸任 外界關注其身兼多職
Aldi感恩節5預製菜 比自做便宜又好吃

Aldi感恩節5預製菜 比自做便宜又好吃
紐約州市府達協議 羅斯福島主租約延10年

紐約州市府達協議 羅斯福島主租約延10年
防誘導輕生 AI安全防護法紐約州生效

防誘導輕生 AI安全防護法紐約州生效
義大利麵關稅107% 「這利潤做不下去」 揚言撤出美市場

義大利麵關稅107% 「這利潤做不下去」 揚言撤出美市場

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周

紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周
經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元

經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元
紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點