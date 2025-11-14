南加男涉殺其五子女的母親 運屍前往墨國

我的頻道

洛杉磯訊
聖地牙哥與墨西哥蒂華納（Tijuana）的邊境關口。路透社
南加長堤一男子涉嫌殺害其五名子女的母親，並開車將屍體運往墨西哥，日前被捕。墨西哥檢方指出，過去曾多次出現嫌犯載屍入境，企圖在蒂華納（Tijuana）棄屍的情況。

長堤市警局指出，案發時間疑為11月8日，地點可能在長堤市內。一男子與其伴侶在車內發生家庭糾紛，44歲的阿坎塔（Erik Alcantar）涉嫌殺害45歲的羅梅洛（Aracely Romero），之後駕車載著她的遺體前往墨西哥，試圖在當地棄屍。

根據調查，阿坎塔的母親向墨西哥當局通報稱，兒子殺死羅梅洛，促使墨方展開調查。Baja California檢察官加西奧拉（Miguel Angel Gaxiola）接受NBC 4電視台採訪時指出，這不是首次發生類似事件：「從紀錄看，這可能是第二或第三起載死者跨境、試圖在蒂華納藏屍的案件。當局正與美方交換資訊，以確認凶案實際發生在長堤市。」

長堤市警局表示，不知什麽原因，凶嫌最終決定向墨西哥當局自首，墨西哥警方隨後在其車內發現羅梅洛遺體。

警方初步調查，這對伴侶育有五名子女，年齡在16至26歲間。根據NBC 4報導，他們的長子表示，父親阿坎塔在駕車前往墨西哥途中，曾致電孩子們，坦承殺害他們的母親羅梅洛。長子表示父親多年來受到精神健康問題困擾。

長堤市警局日前將案件提交洛杉磯縣地方檢察官辦公室，等待是否提出正式起訴。

由於案涉家庭暴力，當局呼籲社區民眾關注身邊人士的求助訊號，以便及時為他們提供幫助。洛杉磯縣家庭暴力求助熱線全天候開放，電話為800-978-3600；全國家庭暴力熱線則可撥打800-799-7233。

