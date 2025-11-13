不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照

加州將撤銷1萬7000張發給非公民或綠卡的商業駕照，引發移民政策與交通安全爭議。（pexel示意圖）

加州 交通運輸局（California State Transportation Agency）近日宣布，將撤銷1萬7000張發給非公民或綠卡持有者的商業駕照，部分原因是駕照的有效期超出持照人在美合法居留期限。此舉引發聯邦與加州政府再度針鋒相對。

交通局表示，受影響的1萬7000駕駛，將於60日內收到駕照即將失效通知。州府也正配合聯邦要求，重新審核所有商業駕照，以確保與新標準一致。

聯邦運輸部長達菲（Sean Duffy）指出，加州不當核發駕照給非法移民 ，這會危及公共安全；州長紐森 則強調，所有持照人均具聯邦核准的工作許可，並指責聯邦「政治操作」。

聯邦審核加州發照情況，是因佛州日前發生重大車禍，一名非法移民駕駛大貨車違規迴轉，造成三人死亡。該案引發聯邦關注非法移民駕駛重型車輛的潛在風險，促使運輸部展開全國性商業駕照審查。達菲表示，在加州抽查的145張駕照中，有四分之一不應核發，部分駕照甚至在持有人的工作許可失效數年後仍有效，顯示加州標準過於寬鬆。

達菲強調，加州此次撤銷駕照，形同承認核發不當。他指出：「在運輸部揭發後，加州終於收回1萬7000張非法駕照，這只是冰山一角，我們將持續追查。」

為施壓加州配合審查，達菲已取消4000萬美元的聯邦交通補助，並警告若加州未能全面作廢不合規駕照，將進一步撤銷1億6000萬美元撥款。紐森辦公室回應，所有持照人當時均有聯邦核發的工作許可，駕照核發作業是依據國土安全部既有指引，並未違法。「達菲散播明顯不實訊息，只為討好他心中的領袖，令人遺憾。」

根據聯邦9月頒布的新規，除公民與綠卡外，非本地人士必須持H-2A、H-2B或E-2簽證，方可申請商業駕照，且有效期最長一年，不得超過簽證時限。全美目前約有20萬非公民持有此類駕照，新規實施後，僅約1萬人符合資格。舊有駕照將不溯及既往，持有人可繼續使用至到期為止。

除佛州致命車禍，今年德州與阿拉巴馬州亦發生非法移民駕駛大貨車造成嚴重事故，上月加州也有非法移民駕駛卡車致三死案件。聯邦官員指出，這些事故進一步凸顯商業駕照審核標準應嚴格把關，避免重演悲劇。