我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照

航班取消怎麼辦 旅遊專家指點如何避免

不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州將撤銷1萬7000張發給非公民或綠卡的商業駕照，引發移民政策與交通安全爭議。（pexel示意圖）
加州將撤銷1萬7000張發給非公民或綠卡的商業駕照，引發移民政策與交通安全爭議。（pexel示意圖）

加州交通運輸局（California State Transportation Agency）近日宣布，將撤銷1萬7000張發給非公民或綠卡持有者的商業駕照，部分原因是駕照的有效期超出持照人在美合法居留期限。此舉引發聯邦與加州政府再度針鋒相對。

交通局表示，受影響的1萬7000駕駛，將於60日內收到駕照即將失效通知。州府也正配合聯邦要求，重新審核所有商業駕照，以確保與新標準一致。

聯邦運輸部長達菲（Sean Duffy）指出，加州不當核發駕照給非法移民，這會危及公共安全；州長紐森則強調，所有持照人均具聯邦核准的工作許可，並指責聯邦「政治操作」。

聯邦審核加州發照情況，是因佛州日前發生重大車禍，一名非法移民駕駛大貨車違規迴轉，造成三人死亡。該案引發聯邦關注非法移民駕駛重型車輛的潛在風險，促使運輸部展開全國性商業駕照審查。達菲表示，在加州抽查的145張駕照中，有四分之一不應核發，部分駕照甚至在持有人的工作許可失效數年後仍有效，顯示加州標準過於寬鬆。

達菲強調，加州此次撤銷駕照，形同承認核發不當。他指出：「在運輸部揭發後，加州終於收回1萬7000張非法駕照，這只是冰山一角，我們將持續追查。」

為施壓加州配合審查，達菲已取消4000萬美元的聯邦交通補助，並警告若加州未能全面作廢不合規駕照，將進一步撤銷1億6000萬美元撥款。紐森辦公室回應，所有持照人當時均有聯邦核發的工作許可，駕照核發作業是依據國土安全部既有指引，並未違法。「達菲散播明顯不實訊息，只為討好他心中的領袖，令人遺憾。」

根據聯邦9月頒布的新規，除公民與綠卡外，非本地人士必須持H-2A、H-2B或E-2簽證，方可申請商業駕照，且有效期最長一年，不得超過簽證時限。全美目前約有20萬非公民持有此類駕照，新規實施後，僅約1萬人符合資格。舊有駕照將不溯及既往，持有人可繼續使用至到期為止。

除佛州致命車禍，今年德州與阿拉巴馬州亦發生非法移民駕駛大貨車造成嚴重事故，上月加州也有非法移民駕駛卡車致三死案件。聯邦官員指出，這些事故進一步凸顯商業駕照審核標準應嚴格把關，避免重演悲劇。

加州 非法移民 紐森

上一則

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

下一則

冬季暴風雨襲南加 預計持續三至五天 居民嚴陣以待

延伸閱讀

新學期起 加州4歲童上「學前班」一律免費

新學期起 加州4歲童上「學前班」一律免費
紐森：倒戈的8名民主黨參議員 對川普不夠警惕

紐森：倒戈的8名民主黨參議員 對川普不夠警惕
紐森現身COP30嗆中國：加州不會讓出氣候競賽舞台

紐森現身COP30嗆中國：加州不會讓出氣候競賽舞台
紐森現身COP30美國館 抨擊川普挺化石燃料

紐森現身COP30美國館 抨擊川普挺化石燃料
聯合國氣候峰會 紐森抨擊川普化石燃料政策

聯合國氣候峰會 紐森抨擊川普化石燃料政策
紐森取代川普 出席巴西COP30氣候變遷大會

紐森取代川普 出席巴西COP30氣候變遷大會

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
來自法國的「阿爾薩斯薄餅」，被很多消費者稱為Trader Joe's最好吃食物。（記者邵敏／攝影）

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

2025-11-11 22:12

超人氣

更多 >
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事
吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應
華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌