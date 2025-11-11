退伍軍人成詐騙目標 加州檢察長提醒小心這些陷阱

加州檢察長邦塔提醒，退伍軍人節期間應警惕各類詐騙行為，特別是以協助申請福利為名的不肖分子。（pexel示意圖）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）在退伍軍人節前夕發布消費者警示，提醒退伍軍人及其家屬提高警覺，防範針對軍人族群的各類詐騙 ，包括房貸重整、年金投資、個資竊取、假冒軍友推銷與掠奪性學校招生（predatory school）等。

邦塔指出，不法分子常假借政府或軍方名義行騙，其中部分以「申請鯊魚（claim sharks）」（專門代辦福利申請的機構或個人）手法收費代辦退伍軍人福利，但實際並未獲美國退伍軍人事務部（U.S. Department of Veterans Affairs，簡稱VA）認證。他強調，民眾務必透過官方管道查證，避免陷入陷阱而損失權益。「申請鯊魚」不受VA監管，常以「快速核准」、「保證獲益」為名行騙，實際卻可能延誤申請、喪失資格，甚至造成財務損失。

「這些所謂協助者既未經VA核可，也不受官方監管，風險極高。」邦塔表示，「無論對方聲稱自己來自VA，或提出聽來好得令人難以置信的提議，我都呼籲民眾務必再三查證，並優先透過可靠、經認證的渠道尋求協助。退伍軍人應獲得與其奉獻相符的保障與尊重。」

加州檢察長辦公室指出，房貸詐騙最常見於電話或郵件聯絡，詐騙者自稱來自政府、VA或房貸服務單位，誘使退伍軍人進行貸款 重整或重貸，並要求以匯票、禮品卡等難以追蹤方式付款。若對方要求預付費用、指示取消現有房貸、付款予非原貸款機構，或催促簽署內容不明文件（如產權轉移），應立即提高警覺。

詐騙者也常假冒國防部或VA名義，企圖竊取個資以行詐。民眾提供任何私人資料前，應先透過網路查證來源真偽，切勿信任對方提供的聯絡方式，以免落入偽造陷阱。年長退伍軍人則常成為理財詐騙目標，騙徒可能誘導購買昂貴年金、轉移資產至信託，並聲稱可協助申請「援助與陪護」（Aid and Attendance）等福利，實際上可能導致喪失資格或醫療補助。邦塔提醒，唯有VA具備核發退伍軍人福利的權限。

坊間亦有騙徒假冒退伍軍人身分博取信任，或企業濫用軍事符號、愛國圖像推銷商品，甚至刊登於軍事刊物或聘用具軍職背景人員協助行銷。面對此類行銷手法，民眾應理性比較、避免倉促決定。

退伍軍人及家屬可透過「GI法案（GI Bill）」申請教育補助，但部分教育機構採取高壓推銷策略，誘導簽約就讀。邦塔建議，報名前應詳查課程內容、畢業率、就業率及薪資狀況，審慎評估再作決定。若懷疑遭詐騙，應立即向當地警方報案，並向加州檢察長辦公室提出申訴。