華女富豪爆「馴夫守則」 老公包帳單、每周誇妻1小時

記者邵敏／洛杉磯即時報導
加州華女富豪曝光「馴夫守則」：谷歌軟件工程師老公全付帳單，每周誇妻一小時。（示意圖取自Pexels）
加州華女富豪曝光「馴夫守則」：谷歌軟件工程師老公全付帳單，每周誇妻一小時。（示意圖取自Pexels）

以炫耀奢華生活方式聞名的華女芮貝卡·馬（Rebecca Ma，音譯），近日公開她與谷歌軟件工程師丈夫之間的「婚姻規則」，包括永遠不在別人面前講對方壞話、丈夫每周花一個小時誇讚妻子、以及所有帳單丈夫全付等。這些「馴夫守則」引來很多女子的「羨慕、嫉妒、恨。」

據多家媒體綜合報導，27歲的華裔富二代芮貝卡是中國移民之女，父母共同創辦總部位於北京的「柯萊特信息系統公司」（Camelot Information Systems），該公司2010年曾在紐約上市。雖然父母是科技創業大佬，但南加大（USC）畢業的芮貝卡，靠自己在金融圈打拼獨立賺錢，她住在加州富人區阿瑟頓（Atherton）豪宅內，市場估價2469萬多美元，周圍鄰居全是億萬富豪。

這位華女喜歡在抖音上高調炫富，以高級品牌、豪宅旅遊與極致生活方式吸引數百萬粉絲。日前她分享和丈夫David Pownall的婚姻關係守則，後者來自加拿大，是一名谷歌軟件工程師，今年8月，兩人在義大利科莫湖豪華別墅Villa Balbiano舉行盛大婚禮。此次視頻中，這對小夫妻一同出鏡，侃侃而談兩人之間的相處準則，羨煞旁人。

影片開頭，芮貝卡微笑著說出第一條婚姻規則，「我們永遠不會在別人面前講對方壞話。如果我有意見，我會直接對他說。」坐在身後的Pownall聽完後露出笑容，接著補充自己的愛妻守則，「我每周會花一小時誇獎芮貝卡，整整一個小時。」這句話立刻讓網友驚呼「太甜蜜」、「現實版愛情劇」。

隨後，話題轉到兩人財務分工。芮貝卡坦言，很幸運自己擁有豐厚的收入來源，但在夫妻關係里，所有開銷都是丈夫支付。身後的Pownall隨即回應，「這不是理所當然的嗎？妳的時間很寶貴。」芮貝卡笑著爆料，如果丈夫浪費自己的時間，她就會寄帳單給他。Pownall驚訝地反問，「誰會這樣做？」夫妻倆這段甜蜜互動掀起網友熱烈討論，大部分女性都表示贊同這些「馴夫守則」。

談到投資理財，Pownall指出，日常帳單與長期投資都由他負責管理，芮貝卡則專注「短期操作」，她笑著表示，「我也處理期權和房地產投資組合。」Pownall還透露，芮貝卡的「愛之語」是收禮物，因此他每周都會送妻子一份禮物，「因為她是我的星星。」

華女的「婚姻規則」視頻上傳後短短24小時內，累積超過數百萬次觀看。有人稱讚她真誠坦率，也有人批評夫妻關係模式「太物質」、「不切實際」。芮貝卡回覆稱，「或許我們的方式不一樣，但只要它讓我們快樂，這就夠了。」這對年輕富有的現代夫妻，在愛與金錢的平衡間，找到屬於他們的浪漫規則。

