南加華人城市野鴿成群 是風景也有隱憂

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
聖蓋博大道與嘉偉街交會處，野鴿子成排停在交通燈桿和商家招牌上。（記者啟鉻／攝影）
聖蓋博大道與嘉偉街交會處，野鴿子成排停在交通燈桿和商家招牌上。（記者啟鉻／攝影）

南加州多城市，包括一些華人居民較多城市，都可以看到野鴿子成群的景象。而這些和平象徵的鴿子，在部分業者和居民看來，會帶來衛生困擾，商家需要經常清洗招牌上的鴿子糞；對政府管理者來說，如何在維護環境整潔與尊重生命之間取得平衡，成為棘手課題。

南加華人聚居的聖蓋博大道（San Gabriel Blvd）與嘉偉街（Garvey Ave.）交會處，行車經過時，會看見一排排鴿子停在紅綠燈桿上。在這個區域，這樣的場景幾乎每天都在上演。藍天白雲下，鴿群棲息路燈、電線，與商家招牌並列成一道景觀，然而這看似浪漫畫面，卻也讓不少居民和商家無奈。

附近社區居民李Lucia說：「出門時，街邊停放的汽車頂上，有時一夜間出現許多鴿子糞，還有鴿子爪印，很令人無奈。」她每天開車接送孩子，總得先擦掉車窗、車頂鴿子糞。她表示，老爸一次去附近超市購物，走在路上，竟被空中鴿子落下的糞便擊中，返回後自嘲「遇到天使（屎）了」。

蒙特利公園市前市長林達堅說，市區部分鴿子，是「天生天養」的；雖然部分市民喜歡鴿子，會拿食物投餵，但市政府不建議居民這樣做。因為如果這些野鴿子受到居民食物誘惑，就會在城市一些地方長期聚集，糞便和噪音也會對居民和商家造成負面影響。在城市法規中，由於鴿子屬鳥類，不允許隨意獵殺；有些人想獵殺野鴿子滿足口腹之慾，更不被允許。野鴿子聚集的地方，往往是有食物的地方，比如餐飲區，人群集中地；鴿子們休息時，就停在燈柱、屋簷及商家招牌上，有時也會在居民屋頂隱蔽處築巢。

聖蓋博市議員丁言愉表示，他20年前剛遷入該市時，看到部分商家在屋頂或招牌上，安裝類似金屬刺狀物，防止鴿子及其它鳥類駐足，目的是避免鳥類糞便堆積，這種方法也很奏效。從城市管理者角度說，野鴿子成群，是一個很尷尬問題。一方面居民愛護尊重生命，投餵鴿子，表達愛心；另一方面又造成其它環境困擾，甚至可能導致疾病傳播，如禽流感等，但要做出科學解讀，還需專家來評斷。

傳染病專家黃重德指出，鴿糞中可能含有某些病菌，乾燥後成粉塵被人吸入，恐引起呼吸道感染。也可能成為其它傳染性疾病的媒介，導致特定人群感染疾病。如果整修房子時，鴿子糞粉末散落空氣中，一旦被人吸入，導致肺炎，感染者會出現乾咳症狀。如果是免疫系統較弱者，病情可能進一步加重。

環境專家汪康熙也認為，南加一些海岸城市，出現野鴿子聚集，管理者為清潔需要，會播放噪音驅逐，讓這些鴿子不敢停留。部分城市出現鴿子糞便堆積，若在雨天流入儲水設施，恐造成細菌超標。也有指出，不只是衛生問題，鴿糞中的酸性物質長期堆積，會腐蝕金屬與建築表面。

