我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

40歲才首次買房？揭美國年輕世代「買不起」的真相

洛杉磯訊
最新報告，美國首次購屋者的平均年齡已達到40歲，創歷史新高。(Pixabay)
最新報告，美國首次購屋者的平均年齡已達到40歲，創歷史新高。(Pixabay)

根據全美房地產經紀人協會（NAR）最新報告，美國首次購屋者的平均年齡，已達到40歲，創歷史新高。這一數據凸顯在過去數年裡，擁有自住房對許多年輕人而言，愈發遙不可及。

根據新聞周刊（newsweek）報導，過去，美國的首購族多為20至30多歲的青年。例如在1980年代，首次買房者的平均年齡，通常落在20多歲。然而，隨著學貸負擔沉重、房價節節攀升，如今的年輕世代買房之路，變得越來越艱難。去年，首購族平均年齡已達38歲，今年更突破象徵性關卡，正式升至40歲。

NAR在7月調查逾17萬名買家後發現，今年首購族僅占市場的21%，較2024年的24%進一步下降。相較2008年金融危機前的約40%，這是自1981年NAR開始統計以來的最低紀錄。

受訪者普遍表示，沉重的學貸與高額租金是阻礙購屋的最大因素，這使得他們難以存下足夠的首付款。根據LendingTree資料，截至今年第二季度，美國學生貸款總額高達1.81兆美元，平均每名聯邦學貸借款人負債約3萬9075美元。

儘管近年房價漲勢放緩，但仍持續上升。根據Redfin資料，截至9月，美國房屋中位售價為43萬5285美元。自2022年起，房貸利率自疫情低點翻倍後，至今仍維持在6%以上。目前全美租屋人口已增至創紀錄的4600萬人，許多人因貸款成本過高，而放棄買房計劃。

哈佛大學住房研究聯合中心近期報告指出，若以首購族常見條件（30年期房貸、3.5%頭期款）試算，去年購屋者平均每月需支付2570美元，比1990年高出40%。要負擔這筆開銷及相關稅費，家庭年收入須達12萬6700美元，但全美4600萬租屋者中，僅約600萬人具備此收入水準。

NAR副首席經濟學家Jessica Lautz指出：「首購族比例降至歷史低點，反映美國住房市場長期缺乏可負擔房源的現實後果。自2007年以來，首購族在市場的比例已縮減一半，其影響相當驚人。」

她還指出，如今的首購族在積累住房資產方面明顯落後，未來一生可能搬遷次數更少，財富增長空間受限。根據NAR數據，美國整體買屋者的中位年齡也已升至59歲，高於去年的56歲。

多項研究顯示，擁有住房與家庭形成密切相關。Redfin經濟研究主管趙晨（Chen Zhao）表示：「許多人在準備擴大家庭時才會購屋。房屋擁有權代表穩定，也提供育兒空間與社區連結，間接促進家庭形成。」

Lautz認為，美國住房市場正呈現「兩極化」現象：已擁屋者因資產升值得以用更高頭期款或現金買房，而首購族則被排除在外，難以累積同等資產。

學貸 貸款 房價

上一則

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

下一則

釀3死8車相撞 無證客卡車司機未受毒品、酒精影響

延伸閱讀

政府停擺 感恩節出行恐是「災難」

政府停擺 感恩節出行恐是「災難」
川普：美股受政府關門影響 但預計仍將創新高

川普：美股受政府關門影響 但預計仍將創新高
風電業走出谷底？兩大巨頭最新財報露曙光

風電業走出谷底？兩大巨頭最新財報露曙光
魚叉飛彈未交貨 美準助理防長：努力確保台取得自衛能力

魚叉飛彈未交貨 美準助理防長：努力確保台取得自衛能力
中國調整對美非關稅措施：暫停或停止多家不可靠實體清單

中國調整對美非關稅措施：暫停或停止多家不可靠實體清單
美債可望衝一波？分析師估殖利率下探3.8% 股市AI賣壓逼迫資金避險

美債可望衝一波？分析師估殖利率下探3.8% 股市AI賣壓逼迫資金避險

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
在南加的工業市，有一家超市被稱為華人版「好市多」，和好市多有著許多相似和不同之處。(世說新聞團隊╱製作）

世說新聞╱探訪華人版「好市多」蔬菜一袋0.99元？

2025-10-31 13:58

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽