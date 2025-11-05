40歲才首次買房？揭美國年輕世代「買不起」的真相

最新報告，美國首次購屋者的平均年齡已達到40歲，創歷史新高。(Pixabay)

根據全美房地產經紀人協會（NAR）最新報告，美國首次購屋者的平均年齡，已達到40歲，創歷史新高。這一數據凸顯在過去數年裡，擁有自住房對許多年輕人而言，愈發遙不可及。

根據新聞周刊（newsweek）報導，過去，美國的首購族多為20至30多歲的青年。例如在1980年代，首次買房者的平均年齡，通常落在20多歲。然而，隨著學貸 負擔沉重、房價 節節攀升，如今的年輕世代買房之路，變得越來越艱難。去年，首購族平均年齡已達38歲，今年更突破象徵性關卡，正式升至40歲。

NAR在7月調查逾17萬名買家後發現，今年首購族僅占市場的21%，較2024年的24%進一步下降。相較2008年金融危機前的約40%，這是自1981年NAR開始統計以來的最低紀錄。

受訪者普遍表示，沉重的學貸與高額租金是阻礙購屋的最大因素，這使得他們難以存下足夠的首付款。根據LendingTree資料，截至今年第二季度，美國學生貸款 總額高達1.81兆美元，平均每名聯邦學貸借款人負債約3萬9075美元。

儘管近年房價漲勢放緩，但仍持續上升。根據Redfin資料，截至9月，美國房屋中位售價為43萬5285美元。自2022年起，房貸利率自疫情低點翻倍後，至今仍維持在6%以上。目前全美租屋人口已增至創紀錄的4600萬人，許多人因貸款成本過高，而放棄買房計劃。

哈佛大學住房研究聯合中心近期報告指出，若以首購族常見條件（30年期房貸、3.5%頭期款）試算，去年購屋者平均每月需支付2570美元，比1990年高出40%。要負擔這筆開銷及相關稅費，家庭年收入須達12萬6700美元，但全美4600萬租屋者中，僅約600萬人具備此收入水準。

NAR副首席經濟學家Jessica Lautz指出：「首購族比例降至歷史低點，反映美國住房市場長期缺乏可負擔房源的現實後果。自2007年以來，首購族在市場的比例已縮減一半，其影響相當驚人。」

她還指出，如今的首購族在積累住房資產方面明顯落後，未來一生可能搬遷次數更少，財富增長空間受限。根據NAR數據，美國整體買屋者的中位年齡也已升至59歲，高於去年的56歲。

多項研究顯示，擁有住房與家庭形成密切相關。Redfin經濟研究主管趙晨（Chen Zhao）表示：「許多人在準備擴大家庭時才會購屋。房屋擁有權代表穩定，也提供育兒空間與社區連結，間接促進家庭形成。」

Lautz認為，美國住房市場正呈現「兩極化」現象：已擁屋者因資產升值得以用更高頭期款或現金買房，而首購族則被排除在外，難以累積同等資產。