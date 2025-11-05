年近50歲沒有退休儲蓄？幾個簡單方法可扭轉局勢

我的頻道

洛杉磯訊
最新調查顯示，20%的美國中老年人沒有任何退休儲蓄。（示意圖取自Unsplash.com）

美國約五分之一的50歲及以上民眾，尚未為退休存錢。聽起來令人焦慮，但專家表示，現在采取行動依然不晚，並推薦幾個簡單方式扭轉局勢，包括積極參與401(k)匹配計劃、大型房地產基金投資、房屋淨值贷款等。

Moneywise網站指出，據美國退休人士樂齡會 (AARP) 最新調查，20%中老年人，沒有任何退休儲蓄。Northwestern Mutual 2024年研究，美國人認為約有146萬美元退休儲蓄，才能實現舒適退休生活。對起步較晚的人來說，這個數字遙不可及，但通過科學規劃與明智投資，仍有機會快速補上退休儲蓄缺口。

第一，加速退休儲蓄，充分利用稅收優惠帳戶。如果雇主提供401(k)匹配計劃，一定要積極參與，並在獲得加薪或獎金時逐步提高繳納比例。對想要進一步分散風險的投資者，可以考慮開設貴金屬個人退休帳戶（Gold IRA）。投資者可在退休帳戶中持有實物黃金、或與黃金掛鉤的資產。這類投資不僅享有IRA稅收優惠，還能利用黃金抗通脹特性，為退休資產增加安全性。

第二，投資房地產，獲取長期穩定收益。房地產歷來是全球投資者追求長期增長的重要途徑。即使資金有限，也能借助一些平台，參與大型房地產基金投資。普通投資者最低只需10美元即可入場，無需成為合格投資人，也不用親自管理房產。

第三，讓閒錢動起來，高收益帳戶提升利息收入。聯邦存款保險公司（FDIC）數據顯示，約57%的美國人仍將資金放在傳統儲蓄帳戶中，平均利率僅為0.41%。想高效地讓資金增值，可轉向高收益現金帳戶。有些現金帳戶最高年化收益率（APY）可達4.40%，且無帳戶管理費。與平均存款利率相比，收益高出十倍以上。另一種方式是購買定期年金（Fixed Annuity），投資者可獲得5.25%至5.60%的年化收益率，並享有稅延增長優勢。與股票或基金不同，年金不受市場波動影響，能提供相對穩定的回報。

第四，自動化投資，持續積累財富。50歲左右往往是收入高峰期，因此定期自動投資尤為關鍵。可設置每周或每月自動投資，將資金定期轉入投資帳戶，實現自動理財。有些平台通常不收取交易佣金，部分甚至提供開戶獎勵。

第五，考慮反向抵押貸款，釋放房產價值。許多美國人在房屋中積累可觀資產。反向抵押貸款（Reverse Mortgage），允許房主以房產淨值為抵押獲得現金，無需出售住房即可獲得補充收入，適合償還高息債務或應對醫療支出。這類貸款通常在房主去世、出售房屋、或不再將其作為主要住所時才需償還。一些機構提供多種方案，幫助退休人士靈活提取房屋資產。

第六，為家人做好保障，可購買定期壽險（Term Life Insurance）。購買定期壽險，可在意外發生時為伴侶或家庭成員提供經濟保障，用以支付未償債務或生活開支。接近50歲卻沒有退休儲蓄並非絕境，通過調整儲蓄習慣、提高收益率、利用稅收優惠與投資多元化策略，仍可以在未來十幾年內為自己打造一個穩定的退休生活。

