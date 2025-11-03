加州名醫揭5大「偽健康食物」 恐傷心血管、增癌風險

心臟科醫師建議民眾避免食用植物籽油。（取自Pexels網頁）

每日郵報報導，加州知名心臟科醫師伯傑瑞吉（Sanjay Bhojraj）近日揭露五種表面上看似健康，實際上卻可能對身體有害食物。他指出，一些標榜「減醣」、「低脂」產品含大量人工添加物，這些成分與腸胃、心血管甚至癌症 等多種問題有關。以下是他「絕不吃」的五種食物：

1.植物籽油

伯傑瑞吉表示，精煉的菜籽、大豆、玉米或芥花油等，加熱時容易氧化，導致動脈及細胞發炎。長期攝取這些油質，恐造成動脈狹窄、血管壁受損，增加心臟病 、中風 及動脈瘤風險。他在Instagram上表示，自己已改用更健康的橄欖油、酪梨油、牛油等。

外界對種子油的說法不一。美國心臟協會及一些研究者指出，以籽油中的多元不飽和脂肪取代飽和脂肪，能有效降低低密度膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇），進而減少心臟病和中風風險。

專家認為，籽油中主要的Omega-6脂肪酸並不會顯著增加發炎反應，但也有研究指出，若Omega-6與Omega-3比例過高，可能促使慢性發炎，引發各種慢性疾病。

2.減醣、無糖食品與飲料

市面上很多「減肥」或「零卡糖」食品，伯傑瑞吉提醒，這些產品雖然少了蔗糖熱量，卻用阿斯巴甜（aspartame）、三氯蔗糖（sucralose）等人工甜味劑，可能干擾胰島素反應，增加對糖分渴望。長期攝取恐導致體重增加、第二型糖尿病，甚至增加心血管疾病風險。他建議用水果或蜂蜜等天然甜味劑。

「自然醫學」（Nature Medicine）2023年研究指出，人工甜味劑赤藻醣醇（erythritol）與心臟病、中風風險上升有關。另一篇於2022年刊登於「英國醫學期刊」（The BMJ）研究發現，攝取人工甜味劑者，心臟疾病整體風險增加9%，中風風險增加18%。

3.調味優格

伯傑瑞吉指出，許多調味優格打著健康口號，實際上有相當高的含糖量。一分150公克（約五盎司）調味優格，含糖量可能達15至25公克。有些低脂優格甚至額外添加糖分。相比之下，半杯香草冰淇淋糖量約14至17公克。

此外，優格中常見「乳化劑」添加物，如黃原膠（xanthan gum）與大豆卵磷脂（soy lecithin），近年來研究顯示可能破壞腸道菌相，導致脹氣、腹瀉，甚至癌症風險。

4.蛋白棒

伯傑瑞吉稱其為「偽裝成健康食品的糖果」。他指出，許多蛋白棒高糖，且用籽油與糖漿製成，容易引發腹瀉與腸胃不適。他建議可改以堅果或水煮蛋作為天然零食。

2019年愛爾蘭食品安全組織調查發現，該國市售高蛋白棒中，近四成以巧克力為主要成分，許多產品含高量飽和脂肪、鹽與高糖量。2024年環境工作小組（EWG）報告也警告，美國市售蛋白棒多為超加工食品，含過多添加糖與人工甜味劑。

5.蔬菜脆片

許多標榜「健康」的蔬菜脆片，「同樣使用精煉籽油油炸，與一般洋芋片無異」伯傑瑞吉建議，可在家烤地瓜片或烤鷹嘴豆，享受口感也更營養。