我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

加州名醫揭5大「偽健康食物」 恐傷心血管、增癌風險

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
心臟科醫師建議民眾避免食用植物籽油。（取自Pexels網頁）
心臟科醫師建議民眾避免食用植物籽油。（取自Pexels網頁）

每日郵報報導，加州知名心臟科醫師伯傑瑞吉（Sanjay Bhojraj）近日揭露五種表面上看似健康，實際上卻可能對身體有害食物。他指出，一些標榜「減醣」、「低脂」產品含大量人工添加物，這些成分與腸胃、心血管甚至癌症等多種問題有關。以下是他「絕不吃」的五種食物：

1.植物籽油

伯傑瑞吉表示，精煉的菜籽、大豆、玉米或芥花油等，加熱時容易氧化，導致動脈及細胞發炎。長期攝取這些油質，恐造成動脈狹窄、血管壁受損，增加心臟病中風及動脈瘤風險。他在Instagram上表示，自己已改用更健康的橄欖油、酪梨油、牛油等。

外界對種子油的說法不一。美國心臟協會及一些研究者指出，以籽油中的多元不飽和脂肪取代飽和脂肪，能有效降低低密度膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇），進而減少心臟病和中風風險。

專家認為，籽油中主要的Omega-6脂肪酸並不會顯著增加發炎反應，但也有研究指出，若Omega-6與Omega-3比例過高，可能促使慢性發炎，引發各種慢性疾病。

2.減醣、無糖食品與飲料

市面上很多「減肥」或「零卡糖」食品，伯傑瑞吉提醒，這些產品雖然少了蔗糖熱量，卻用阿斯巴甜（aspartame）、三氯蔗糖（sucralose）等人工甜味劑，可能干擾胰島素反應，增加對糖分渴望。長期攝取恐導致體重增加、第二型糖尿病，甚至增加心血管疾病風險。他建議用水果或蜂蜜等天然甜味劑。

「自然醫學」（Nature Medicine）2023年研究指出，人工甜味劑赤藻醣醇（erythritol）與心臟病、中風風險上升有關。另一篇於2022年刊登於「英國醫學期刊」（The BMJ）研究發現，攝取人工甜味劑者，心臟疾病整體風險增加9%，中風風險增加18%。

3.調味優格

伯傑瑞吉指出，許多調味優格打著健康口號，實際上有相當高的含糖量。一分150公克（約五盎司）調味優格，含糖量可能達15至25公克。有些低脂優格甚至額外添加糖分。相比之下，半杯香草冰淇淋糖量約14至17公克。

此外，優格中常見「乳化劑」添加物，如黃原膠（xanthan gum）與大豆卵磷脂（soy lecithin），近年來研究顯示可能破壞腸道菌相，導致脹氣、腹瀉，甚至癌症風險。

4.蛋白棒

伯傑瑞吉稱其為「偽裝成健康食品的糖果」。他指出，許多蛋白棒高糖，且用籽油與糖漿製成，容易引發腹瀉與腸胃不適。他建議可改以堅果或水煮蛋作為天然零食。

2019年愛爾蘭食品安全組織調查發現，該國市售高蛋白棒中，近四成以巧克力為主要成分，許多產品含高量飽和脂肪、鹽與高糖量。2024年環境工作小組（EWG）報告也警告，美國市售蛋白棒多為超加工食品，含過多添加糖與人工甜味劑。

5.蔬菜脆片

許多標榜「健康」的蔬菜脆片，「同樣使用精煉籽油油炸，與一般洋芋片無異」伯傑瑞吉建議，可在家烤地瓜片或烤鷹嘴豆，享受口感也更營養。

中風 心臟病 癌症

上一則

跨性別華女武士刀殺妻、砍傷岳母 被判37年至終身監禁

下一則

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

延伸閱讀

就在本周…美恢復核武測試 從加州范登堡太空基地發射

就在本周…美恢復核武測試 從加州范登堡太空基地發射
糧食券暫停 聖谷緊急食物項目需求暴增

糧食券暫停 聖谷緊急食物項目需求暴增
加州第7大產險公司USAA 提明年漲保費要求

加州第7大產險公司USAA 提明年漲保費要求
別以為累了…中風3個徵兆 把握黃金治療期

別以為累了…中風3個徵兆 把握黃金治療期
加州健保保費預期「翻倍」 華人投保者擔憂

加州健保保費預期「翻倍」 華人投保者擔憂
加州「50號提案」 鄭博仁呼籲投反對票

加州「50號提案」 鄭博仁呼籲投反對票

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
好市多將推出長達一個月的黑色星期五優惠。（好市多官網）

Costco「黑五」特賣長達1個月 折扣商品有這些...

2025-10-27 14:19
30歲中國公民、南加大留學生翁偲喆（又名Steven Weng）面臨八項指控，包括吸毒和四年期間性侵多女性。（洛杉磯市警局提供）

獨╱綑綁+肛門注射...華男博士迷姦案可怕細節曝光

2025-10-28 19:38

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外