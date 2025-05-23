南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

門口紗窗多年前就已無法使用，至今無人來修。（記者邵敏／攝影）

近年來，南加地區房租大漲，華人 區更是水漲船高。王莉莉一家四口住在洛杉磯縣亞凱迪亞 市公寓內，兩房兩衛，每月房租2800美元。他們一家在這裡居住已10年，公寓經常停水，門窗破損未修，每次想搬卻不敢搬，「因為市場上房租更貴，同樣的房間，月租金 已漲至近3500美元。」

莉莉家租借的公寓位於亞市中心，此處公寓樓房眾多，10年前剛搬進來時，兩房兩衛，房租2000美元出頭。女主人表示，租金每年都在漲，疫情前月租金大概每年上漲50美元，但疫情後漲幅加大至170美元，「已經連續3年，都是最高標準的漲幅。」加上自付的水電、燃氣費、保險等，莉莉說，現在每個月花在住房上的開銷至少3100美元，「我們家非常節約，夏天很熱、冬天很冷的那幾天，才會開空調。」

毛病多 維修難等

這是一幢30多戶人家居住的公寓房，建於上世紀70年代，從外觀看不算太舊，但裡面很多房間已多年未修。莉莉抱怨稱，住進來10年，室內從未更新過，「房子毛病很多，經常不是這個壞就是那個壞，下水道不通暢，每次維修都要等很長時間。」莉莉家門口的紗窗破舊不堪，早在多年前就已無法使用，至今無人來修。

她說，停車也是個大難題。30多戶人家，一家兩車就有六、七十輛車，但小區沒有這麼多停車位，只能前車靠著後車停，每次倒車出來非常困難。因為人多，小區管理嚴格，晚上6時後家里就要保持安靜，不能用吸塵器，不能往牆上釘釘子，規矩很多。最不能讓住戶忍受的是，這幢公寓大樓經常停水，「每周都停一次水，非常頻繁，最近好些，但每個月也至少一到兩次。」公寓管理方給出的解釋是維修水管道，但莉莉非常不解，「這種狀況已經持續三四年，一直都說維修水管，問題是修水管用得著三、四年嗎？我覺得就是變相節水，但不告訴我們真相。」

新住戶 租金更高

莉莉隔壁一戶白人鄰居告訴記者，他們因為無法忍受公寓樓經常停水，只能搬家。房間清空沒多久，另一戶新的家庭很快就以每月3440美元的租金入住，比原房租高出六、七百元。「其實房東最希望老租戶搬走，他們根本不用發愁租不出去，新住戶的租金更高。」這也正是莉莉不願搬家的最大原因，她曾打聽過附近其他公寓的租金，同等條件的房子，市場價都比她現在住的貴。莉莉很無奈，盡管房子各種不好，但一家人只能忍受，不敢搬。

這戶華人家庭解釋說，不願搬走的另一個原因，是因為這個小區地理位置好，離學校、超市、醫院都很近，生活便利。「很多華人父母選擇住在這里，主要也就是為了孩子讀書，亞凱迪亞學區好。」