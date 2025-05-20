暗殺、綁架、詐騙... 洛縣俄羅斯黑幫頭目落網

聯邦執法機構突襲亞美尼亞犯罪集團。（DOJ截圖）

據聯邦司法部提供消息，聯邦執法人員在加州 與佛州 20日同時展開聯合突擊行動，逮捕13名涉嫌參與亞美尼亞有組織犯罪集團成員與相關犯罪分子。根據聯邦刑事訴狀，嫌犯被控涉及多項重罪，包括謀殺未遂、綁架、竊取數千萬美元電商貨物以及非法持有槍械。該犯罪集團企圖擴大並鞏固、控制在聖費南度谷（ San Fernando Valley）地區勢力範圍。

根據20日公布的聯邦起訴書，自2022年起，該亞美尼亞犯罪集團在洛縣建立據點，隸屬俄羅斯黑幫。兩大派系為爭奪聖費南度谷地區的勢力範圍，暴力事件頻傳，包括多起謀殺未遂與綁架案。

被告之一為Porter Ranch居民、41歲的阿圖尼（Ara Artuni），被控指使謀殺；另一名46歲來自好萊塢 的阿米良（Robert Amiryan），被控綁架。兩人均為幫派中的權威級頭目。起訴書指控，被告阿圖尼於2023年夏下令暗殺阿米良，而阿米良則於6月報復性綁架並虐待阿圖尼手下成員。

除了暴力犯罪外，檢方指出，被告阿圖尼及其團伙自2021年起犯下多起經濟犯罪，包括銀行與電匯詐騙，以及針對亞馬遜等大型電商的物流竊盜。他們假冒合法承運商，獲取運輸訂單後將貨物轉移偷走，估計造成損失高達8300萬美元。

該集團同時涉入「信用卡爆倉」（bust-out）詐騙，透過虛設商家帳戶向信用卡公司求款，再在資金追回前提領現金，造成金融機構巨額損失。

聯邦探員在此次行動中查獲約10萬美元現金、三輛裝甲車及14件槍械。被捕者中，包括來自拉斯維加斯的阿拉凱良（Levon Arakelyan）與來自加州嘉甸那（Gardena）的波霍奎茲（Ivan Bojorquez），兩人目前因涉嫌其它案件已被州級執法單位拘留，另有一名嫌犯在逃。

在加州被捕嫌犯將於19日與20日分別在洛杉磯聯邦法院出庭；而佛州拘捕的好萊塢居民哈魯特尤揚（Vahan Harutyunyan）已在當地聯邦法院過堂。

根據聯邦法律，全部被告在法院正式定罪前皆被視為無罪。一旦罪名成立，每名被告或面臨10年至終身監禁的聯邦刑罰。