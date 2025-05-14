南加社區大學學生 遭ICE遞解出境

聖塔蒙尼卡學院一名學生被ICE遞解出境。（聖塔蒙尼卡學院）

聖塔蒙尼卡學院（Santa Monica College）一學生，近日被聯邦執法人員逮捕並遞解出境。

NBC電視台等媒體報導，聖塔蒙尼卡學院13日在官網發布信息，5月5日，該校一學生在其位西洛杉磯 住處附近被美國移民 暨海關執法局（ICE ）逮捕。這名學生被逮捕後不久，就遭遞解出境。聖塔蒙尼卡學院表示，目前這名學生處境安全，正在尋求法律援助，校方未透露這名學生的國籍以及被遞解出境的原因。

聖塔蒙尼卡學院是一座社區大學，根據該校政策，若學生、教職人員被移民執法單位問訊，會派出一位校方人員與執法部門溝通。該校網站有該政策的描述：「如果一名學生被逮捕或遞解出境...校方應該出力幫助學生保留以下資格：資金援助、獎學金、免除非本地居民的學費、科研經費或其他教育項目經費，住房津貼或服務費或其他學生已經獲得的獎金。」

聖塔蒙尼卡學院強調，目前校園內沒有移民執法活動，稱學校會繼續維持學生不受移民身分困擾的教育環境。該校稱，若有ICE人員在校園內接觸學生或教職人員，他們可以讓校方管理人員代答。聖塔蒙尼卡學院表示，「在這個特別時期，我們理解大家，尤其是無證學生、移民學生和來自不同移民身分組成家庭學生的恐懼、焦慮和不安。」

該學院表示，對學生的移民身分，若不是法律規定一定要問，學校不會過問。執法人員不得在沒有法院逮捕令、緊急情況下，在校園逮捕任何人。