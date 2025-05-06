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南加華商驚魂 一通電話揭露謀殺、性侵重案

記者劉子為／蒙特利公園即時報導
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蒙市一家化妝品店2月發生暴力案件，記者走訪時，店門雖緊閉，但透過玻璃窗仍可見店內貨品井然有序陳列於貨架上。（記者劉子為/攝影）
蒙市一家化妝品店2月發生暴力案件，記者走訪時，店門雖緊閉，但透過玻璃窗仍可見店內貨品井然有序陳列於貨架上。（記者劉子為/攝影）

一起原本被報為「關懷檢查」（Welfare Check）的個案，最終揭露為涉及性侵、綁架與謀殺未遂的刑事案件。2月13日，蒙特利公園市警察局在嘉惠爾大道（Garfield Avenue）上一家華人經營的商店內，救出一名昏迷華女，並當場逮捕涉嫌謀殺未遂、意圖強暴等罪名的華男董作全（音譯，Zuoquan Dong）。嫌犯已被警方依多項重罪拘捕，後續將移交檢方處理。

根據蒙市警方提供的報告，警局在當日下午1時18分接獲報案，一名男子表示其女友為嘉惠爾大道上的某商家業主，稍早通話中曾聽見女方驚慌喊叫、並要求某人離開商店，隨後突然失聯。警方抵達報案男子提供的地址時，發現店門緊閉，窗內隱約可見一名男子持有不明物品，隨即進入展開行動。

根據報案紀錄與現場執法筆錄，警方進入後與嫌犯發生肢體衝突，成功將其制伏並當場逮捕。店內發現一名女性倒地，雖仍有脈搏但處於昏迷狀態，緊急送往聖蓋博谷醫院急救，並進行SART（性侵應變小組）檢查。

警方將董作全移送收押，並依下列多項重罪提出謀殺未遂、意圖強暴、綁架罪、刑事恐嚇、入室竊盜、暴力抗拒執法人員等十項罪名。

警方指出，嫌犯與受害人疑似相識，目前正在調查作案動機與更多細節，現場同時扣押相關車輛並進行證物蒐集。整起案件出動十多名警員支援，並一度啟動需緊急支援的代碼。

本報記者近日收到蒙市警局提供的案件報告後，於5月6日走訪案發現場。該事件發生地為一家化妝品店，當日記者到場時，店門雖緊閉，但透過玻璃窗仍可見店內貨品井然有序陳列於貨架上。鄰近商戶向記者表示，該化妝品店目前仍在正常營業，只是記者抵達時剛好沒開門。鄰近商戶也證實，該化妝品店在2月確曾發生一起案件，受害者當時被送往醫院救治，目前已經恢復，並仍在營業中。記者依據店門口張貼的聯絡電話試圖聯繫業主，截至截稿前尚未獲得回應。

蒙市一家化妝品店2月發生暴力案件，嫌犯為一名華男，涉嫌謀殺未遂、意圖強暴等罪名。...
蒙市一家化妝品店2月發生暴力案件，嫌犯為一名華男，涉嫌謀殺未遂、意圖強暴等罪名。（記者劉子為/攝影）
蒙特利公園市一家月前發生暴力案件，嫌犯為一名華男，涉嫌謀殺未遂、意圖強暴等罪名。...
蒙特利公園市一家月前發生暴力案件，嫌犯為一名華男，涉嫌謀殺未遂、意圖強暴等罪名。（取自蒙特利利公園市網頁）

蒙特利公園市 聖蓋博 華人

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