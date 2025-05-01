亞裔月╱葉乃裳勇闖科研圈 成全美知名物理學家

葉乃裳12歲立志從事物理研究，最終成為加州理工學院首位亞裔終身女教授，並致力推動科研與文化交流。（記者張庭瑜/攝影）

全球知名的實驗物理學者之一，加州 理工學院物理教授葉乃裳專攻量子材料、量子元件、奈米科技與奈米科學領域，長年致力於基礎與應用研究的融合，成為物理圈中少數亞裔 女性開拓者與領導者。

12歲立志成為物理學家

葉乃裳自幼在台灣接受教育，展現多元興趣與才華。她表示：「興趣非常廣泛，文學、音樂、哲學、歷史樣樣涉獵，數學表現更是優異。」儘管對科學抱持濃厚興趣，她也曾因性別刻板印象而對未來方向感到遲疑。「我雖然覺得科學很好玩，而且成績也都很好，但那時候總覺得應該是男孩子的學科。」

12歲就讀台北市立復興中學，首次接觸物理課程，即被自然奧秘深深吸引。她回憶：「我那時候覺得很奇妙，你可以用物理的觀念去解釋從最大的宇宙到最小的粒子。我那時候還不知道什麼是量子力學、相對論，就自己去看很多書，雖然看不太懂，但非常有興趣。」

葉乃裳對古典音樂與文學也深感興趣，豐富了她的文化與藝術修養。她原以為會走上文學之路，然而一堂物理課改變了她的人生方向，激發她對從微觀粒子到宇宙理論的熱情。她在大學聯考中選擇台灣大學物理系，21歲畢業後赴美深造，25歲自麻省理工學院 （Massachusetts Institute of Technology）取得物理博士學位，成為當時台灣最年輕的女博士。

她形容物理「像是一種特殊的語言，若不學會便無法欣賞它的美」。她認為台灣嚴格的教育制度為她奠定堅實基礎。「在台灣，我算是受到最好的教育。那時候要考試才能進好學校，所以一直都有很好的老師。」

家庭環境對葉乃裳的學術發展亦發揮關鍵影響力。她回憶：「我特別要提到父母對我求學路的影響。」母親顏一清是當時寥寥無幾的女性數學教授，父親則從事銀行業主修經濟。她說：「爸媽向來支持我們發展自己的興趣，喜歡什麼就好好去發展。」雖然家境不寬裕，但只要有餘錢，便會用於購買書籍與古典音樂唱片。

她提到：「我們家有四個孩子，書很多，唱片也不少，爸媽總是鼓勵我們追求自己喜歡的事物。」她自小常聽古典音樂，也學習鋼琴，喜愛書法與詩詞，閱讀更是她主要的休閒方式。「家裡書非常多，我的消遣就是看書，不出去玩。」

葉乃裳自幼熱愛文學，曾擔任高中編輯社社長，作文經常被老師傳閱。她特別喜愛中國古典詩詞，能背誦大量詩詞曲賦，尤鍾情李白、陶淵明與蘇東坡。她曾引用蘇東坡的「定風波」：「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行……」來形容自己的人生觀，認為其中展現的豁達與內省正是她面對困境的態度。

東西文化差異大 用實力應對挑戰

葉乃裳21歲赴美深造，東西文化差異對她衝擊很大。「剛開始覺得西方人很強勢，太重視自我，但後來發現，如果能取一個好的平衡，就能應付這個環境，這叫中庸之道。」她指出，東方教育重視基礎與勤奮，西方教育則鼓勵創新與獨立思考，兩者兼容並蓄，拓展她的學術視野。

她回憶當年申請MIT時，因未有網際網路，需提前一年郵寄申請，並等待半年才能收到學校海運過來一厚本資料。「你必須仔細閱讀那本厚厚的資料，才能了解學校和教授的情況。」當時正值台灣戒嚴時期，出國留學實屬不易。「我第一次搭飛機就是前往美國留學，只帶著兩個行李箱，前往一個完全陌生的國度。」博士畢業後，她曾任麻省理工學院及IBM博士後研究員，一年後便獲哈佛大學與加州理工學院等頂尖學府聘任。

然而，身為亞裔女性，她也曾遭遇偏見與挑戰。「很多人從我名字無法判斷性別，會誤以為我是男性。或是我與白人男性合作者站在一起，常被誤認為是學生或博士後，而非教授」

她回憶，有人甚至質疑她的研究成果「太好」，懷疑其造假，並啟動調查程序。當時壓力巨大，她花三個月時間面對調查，最終由其他科學家重複實驗並證實其結果。「最後是我做出來的成果還我清白，我的研究成果是有目共睹的。」

她也鼓勵年輕學者勇敢表達正確觀點。「首先你自己心態要健康，要有自信，自己沒有做錯事情。」她強調，東方人需培養自信，即使面對權威或異議，只要相信自己是對的，就應該清楚且堅定地表達意見，不必過度謙讓。

葉乃裳33歲時成為加州理工學院首位亞裔終身女教授，更曾登上「時代」雜誌封面。她的研究成果為人工智慧與量子運算的硬體技術提供重要支撐。

在眾多研究中，她最自豪的是關於高溫超導體配對對稱性的實驗，為理解其超導機制提供關鍵證據。她亦帶領團隊發展出能於室溫生長石墨烯的新技術，使用等離子體增強化學氣相沉積法，將甲烷等溫室氣體轉化為高價值材料，兼顧科技與環保。

目前她聚焦於二維材料與半導體研究，探討突破原子尺度限制的創新方法，致力解決晶片微型化的物理極限。她指出：「半導體元件越做越小，這樣運算才會快，但你不能把元件做小於某個程度，因為已走到物理極限。」

她的研究涵蓋材料設計、實驗技術與理論模型，推動科學與技術的整合創新。她指出：「我們用奈米技術去設計新的東西，也可以用光去控制一些性質。」

從研究中學習 五字訣栽培學子

葉乃裳亦投入教育工作，提倡「從研究中學習」的方式。她強調，大學生應從早期便進入實驗室參與研究，在實作中學習，並與教授、同儕交流，以更深刻理解課堂知識。她曾將此模式引進台灣與中國大陸，於清華大學、交通大學等校擔任資優課程顧問。

在MIT求學期間，葉乃裳遇到了對她影響深遠的指導教授Mildred Dresselhaus。這位導師早早發現了葉乃裳喜歡獨立研究，給予她很大自主空間，讓她能夠發揮創新思維；更重視學生全面發展，訓練學生寫論文與科學演講。葉乃裳回憶，教授耐心地幫她修改論文，教導如何寫出高質量的科學論文，並訓練她在學術會議上演講，培養口才。對外公開場合中，Dresselhaus教授更展現其寬容與謙遜，傾聽學生想法，並大方承認學生的貢獻。葉乃裳感激地回憶，教授在介紹她的研究成果時，總是將功勞歸於葉乃裳，令她深受感動。這段師生關係對葉乃裳影響深遠，她不僅學會如何做研究，更學會如何成為優秀科學家與教育者。

她認為教學應重視概念理解與統整能力，避免學生陷入細節卻忽略整體結構。「常常很多聰明的學生，每個步驟都搞清楚，但學完後不知道大綱是什麼，迷失在細節裡。」她說，「我很重視把觀念搞清楚，怎麼去思考，怎麼知道重點在哪裡。學東西不能是學死的，而是要能夠靈活運用。」

她也觀察東西方學生在課堂表現上的差異，認為東方學生通常較為內斂，需要主動引導才會發問；而西方學生則較具自信，敢於提出問題。她認為，提問是理解的起點。

針對當代學生注意力易受干擾的現象，葉乃裳引用「大學」開篇的「靜、定、安、慮、得」五字訣，「要先靜下來，不要浮躁；然後定下來，才能專注；再來是安，要放輕鬆；然後才能慮，去思考辯證，把東西搞清楚；最後才能得，有新想法、新領悟。」她憂心現代年輕人過度依賴短影音與社群平台，缺乏耐性深入閱讀與思考。「現在很多年輕人變得很難專注，訊息看得很多，但每一樣都非常膚淺。」她認為，學問應如大海般深廣，需花時間累積與沉澱，方能有所突破。她認為，科學研究回應社會需求，為人類福祉服務，尤其在氣候變遷與能源危機等全球挑戰中，更需仰賴科技創新解決。

身為亞裔學者，她致力推動文化交流，期盼讓世界看見亞洲文化的深度與貢獻。她指出，美國社會對亞洲了解有限，透過書法、茶道等傳統藝術，可打破刻板印象，促進理解與尊重。

她多次參與國際會議介紹中華文化，她強調，亞裔更應以自身作為文化橋梁，推動交流與教育。她堅信，亞裔身份是參與國際對話的重要資產，在多元互聯的時代更顯其價值。