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10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 她的成長方式顛覆你想像

洛杉磯訊
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10歲女孩艾莉莎完成社區大學課程，將成為克拉夫頓山學院創校以來最年輕畢業生，並計畫轉學至史丹福大學。（abc7電視台畫面）
10歲女孩艾莉莎完成社區大學課程，將成為克拉夫頓山學院創校以來最年輕畢業生，並計畫轉學至史丹福大學。（abc7電視台畫面）

10歲，正是一般孩童學習九九乘法的年紀，但來自聖伯納汀諾（San Bernardino）的艾莉莎（Alyssa Perales），已完成社區大學課程，並計畫轉學至史丹福大學（Stanford University）。她將成為尤卡帕（Yucaipa）克拉夫頓山學院（Crafton Hills College）創校以來，最年輕的畢業生。

艾莉莎自幼展現過人資質，兩歲便能閱讀，五歲學代數，八歲進入克拉夫頓山學院。她的父親拉斐爾（Rafael Perales）表示，雖早知女兒聰慧，卻沒料到她真能在10歲完成大學課程。預計下月參加畢業典禮，目前已向史丹福大學遞交轉學申請，正等待回覆。艾莉莎表示，希望未來能投身電腦科學領域，持續追求知識與創新。

艾莉莎自一歲起，便接受父親全職在家教學。拉斐爾辭去工作，靠一筆遺產維持生計，專心陪伴女兒學習。父女倆每天從上午8時學到下午4時，每周上課六天，課程安排嚴謹紮實。艾莉莎覺得學習就像玩耍一樣，總是樂於探索新知。拉斐爾說，原以為女兒可能在10歲考上大學，沒想到竟然在10歲就畢業，完全超出他的預期。

克拉夫頓山學院教授魯伊斯（Sandra Ruiz）形容艾莉莎是「極具好奇心、積極探索、樂於學習」的學生，年齡從未成為她求知的阻力。由於年紀遠小於其他學生，艾莉莎進入校園常引人注目。拉斐爾笑說，許多人初見時，誤以為他是學生，艾莉莎只是陪伴他的小孩；直到教授介紹，才發現這名年幼女孩，才是正牌學生。

不過，這樣的成長歷程也有挑戰。因未曾進入傳統學校，艾莉莎缺乏與同齡人互動機會。拉斐爾表示，為彌補社交經驗不足，他們常騎腳踏車在社區尋找小朋友，希望建立友誼、增加互動。

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