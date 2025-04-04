鋼鐵鋁材25%關稅 南加啤酒難說不漲價

美加鋼鋁關稅上路，精釀啤酒業者憂原料成本上升，恐轉嫁消費者。（abc7電視台）

美國政府自3月起對進口鋼鐵與鋁材加徵25%關稅 ，引發南加州 多家精釀啤酒廠關注成本變動風險。其中，橙縣知名精釀啤酒廠「Everywhere」共同創辦人穆諾茲（Daniel Muñoz）指出，近期已有供應商預警，雖短期價格不變，但未來不排除調漲，恐使釀酒成本上升，進而轉嫁至消費者。

據abc7電視台報導，Everywhere自2022年創立以來，以親切服務與輕鬆氛圍吸引不少顧客。忠實顧客葛洛夫柯（Casey Golovko）表示：「這裡很放鬆，員工也很友善，是我常來的原因。」她坦言，若啤酒價格上漲，可能會改變消費頻率，「關稅讓我擔心，因為我不想為了一杯啤酒多付錢。」穆諾茲指出，目前供應商雖未調整價格，但已表示無法保證未來不漲，「若原料上漲，將直接影響生產成本，最終由消費者承擔。」

對精釀啤酒業者而言，鋁與鋼材是不可或缺的原料。「Everywhere」約有40%的啤酒採鋁罐包裝，每個鋁罐成本約15分，佔整箱啤酒成本約15%。穆諾茲說：「這並非小數目，對營運壓力漸增的酒廠而言，成本微幅變動也可能累積成重大影響。」除了鋁罐包裝，釀酒設備也仰賴不鏽鋼發酵槽。穆諾茲表示，他們通常購買二手設備以降低成本，但二手設備供應有限，若新鋼材價格上升，市場將更加吃緊，恐成為未來擴張的阻力。他坦言，若供應商選擇轉嫁關稅，將重新評估產品定價。不過他強調，公司不會因此裁員，原訂今夏於長堤 市（Long Beach）及奧勒岡州（Oregon）波特蘭（Portland）開設新門市的計畫仍照常推進。

面對潛在漲價壓力，部分顧客仍願意支持在地品牌。葛洛夫柯說：「就算一杯IPA漲一點，我還是會來。我現在更注重有意義的開銷，願意將錢花在支持的小商家上。」