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自閉症關懷月 工業市洛警局心理健康教育 鼓勵華人參與

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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自閉症關懷月，亞裔居民尋求心理健康資源。（記者啟鉻／攝影）
自閉症關懷月，亞裔居民尋求心理健康資源。（記者啟鉻／攝影）

一場名為「攜手推動教育、提升意識與心理健康」（LET'S T.E.A.M. UP !）的大型公益活動，2日在工業市舉辦。活動目的是為受自閉症、阿茲海默症及其它認知障礙影響的家庭和個人提供支持與資源。一位洛杉磯縣府心理衛生局華裔職員表示，相當多的亞洲移民家庭，深受傳統文化影響，羞於為患有心理疾病或其它認知障礙的親人求醫，最終導致問題加重； 希望類似活動，華人應該踴躍參與。

這次活動是工業市與洛杉磯縣警局心理評估團隊（LASD MET）合作舉辦。活動期間，全美精神疾病聯盟（NAMI）、阿茲海默症協會南加州分會、L.A. Found、自閉症互動方案 （Autism Interaction Solutions）等機構舉辦宣導會。前來參與家庭與第一線人員交流，可以深入了解防止老人走失（Wandering Prevention）、照護者支持與心理健康資源等重要議題。

洛縣警局社區夥伴組（Community Partnerships Bureau）負責人迪瑞克（Geoffrey R. Deedrick）表示，近年來，社區家庭和個人自閉症患者，以及年長者中阿茲海默症患者常常走失現象有增多，也引起相關公共健康單位關注。雖然並未有某個特定族裔數據統計，但這些問題影響到每個社區，尤其是年長者居多的社區。他說，由於年長者走失現象頻現，洛縣府推出的一項「LA Found」計畫，幫助失蹤的阿茲海默症患者、自閉症患者或其他有認知障礙的人迅速被找到。該計畫透過登記可穿戴的追蹤裝置 Project Lifesaver，協助社區協助人員及執法機構更快找到走失者，減少親人的焦慮和危機。

迪瑞克進一步表示，他作為社區夥伴組負責人，對轄區心理評估團隊管理。這個團隊比較特殊，主要任務是為洛縣內涉及精神疾病的案件提供更有效和人道的處理方式。同時，還與社區合作，為居民和家庭提供更全面的心理健康支援。

據了解，洛縣「LA Found」計畫由洛縣執法機關與縣府勞動力發展、老齡事務與社會服務部（WDACS）一起運營，並與當地醫療機構和非營利組織合作，確保計畫能夠幫助更多有需要的家庭。有關詳情登錄L.A. Found官網。

「攜手推動教育、提升意識與心理健康」大型公益活動現場。（記者啟鉻／攝影）
「攜手推動教育、提升意識與心理健康」大型公益活動現場。（記者啟鉻／攝影）
洛縣警局Community Partnerships Bureau的負責人迪瑞克...
洛縣警局Community Partnerships Bureau的負責人迪瑞克。（記者啟鉻／攝影）

洛縣 阿茲海默症 心理健康

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