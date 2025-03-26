我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普嚴審綠卡 部分申悄悄停辦 這一類最受影響

麻州一博士生也被捕 終止簽證 6蒙面人逮她：我們是警察

騙售小提琴搶銀行 爾灣華男監禁四年

爾灣訊
孟馬克4月2日來到爾灣一家全美銀行的櫃檯實施搶劫。（爾灣警局）
孟馬克4月2日來到爾灣一家全美銀行的櫃檯實施搶劫。（爾灣警局）

橙縣爾灣華男孟馬克（Mark Meng，音譯）因詐騙昂貴小提琴及搶劫銀行罪，26日被判46個月監禁。

根據美國司法部26日發布的消息，今年58歲的孟馬克經聯邦法院法官David O. Carter判處近4年的監禁。孟馬克將在6月24日進行罰金聽證會。他於2024年5月被拘留，同年9月對一項詐騙和一項搶劫銀行指控認罪。

法院文件顯示，2020年8月至2023年4月間，孟馬克用計謀盜竊昂貴小提琴，並持有、販售獲取利益。他偽裝成樂器收藏家，提出有興趣購買小提琴，但要先試用一段時間。在幾件案子中，他提出用貸款方式購買小提琴；拿到手後，他立即將琴轉賣給洛杉磯的一名小提琴中間商，並想方設法拖延貸款支付；或是告知樂器商，他試用後不想購買這把小提琴，已經將其寄回，但寄送過程中丟失。孟馬克還會給琴商開空頭支票，騙取小提琴。

被孟馬克盜取的小提琴包括一把1823年Lorenzo Ventapane小提琴，價值17萬5000元；1903年Guilio Degani小提琴，價值5萬5000元。還有另外三把小提琴，價值分別為4萬元、6萬元和7500元。

接收孟馬克轉賣小提琴的中間商，並不知曉琴是偷來的。孟馬克共轉賣了三把小提琴和一把琴弓，獲利共4萬4700元。

孟馬克的不尋常行為引起了聯邦調查局的注意。2024年4月2日他走進爾灣一家銀行，出示一張紙條寫著，「取出$1萬8000元。保持冷靜，不會傷害你！謝謝」。銀行工作人員將抽屜中的446元現金遞給他後，孟馬克迅速跑出銀行，駕駛一輛白色小貨車離開。

貸款 爾灣 司法部

上一則

警鈴大作竊賊不在乎 三次被盜華人想搬家

延伸閱讀

南加爾灣華男車內死亡 警證實無他殺跡象

南加爾灣華男車內死亡 警證實無他殺跡象
爾灣華男離奇失蹤 未帶錢包手機疑帶槍

爾灣華男離奇失蹤 未帶錢包手機疑帶槍
南加富人區華男離奇失蹤 不帶錢包手機 疑隨身帶槍

南加富人區華男離奇失蹤 不帶錢包手機 疑隨身帶槍
涉獵狐行動 前僑領安全忠判監禁20個月 罰款500萬

涉獵狐行動 前僑領安全忠判監禁20個月 罰款500萬
參與「獵狐行動」 前僑領安全忠被判20個月監禁、500萬罰款

參與「獵狐行動」 前僑領安全忠被判20個月監禁、500萬罰款
調查：東灣佛利蒙 蟬聯全美最幸福城市 聖荷西第2 橙縣爾灣第3

調查：東灣佛利蒙 蟬聯全美最幸福城市 聖荷西第2 橙縣爾灣第3

熱門新聞

數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
Costco提拉米蘇起司蛋糕。（Costco網站）

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

2025-03-20 22:38

超人氣

更多 >
矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒

加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒