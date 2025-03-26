騙售小提琴搶銀行 爾灣華男監禁四年

孟馬克4月2日來到爾灣一家全美銀行的櫃檯實施搶劫。（爾灣警局）

橙縣爾灣 華男孟馬克（Mark Meng，音譯）因詐騙昂貴小提琴及搶劫銀行罪，26日被判46個月監禁。

根據美國司法部 26日發布的消息，今年58歲的孟馬克經聯邦法院法官David O. Carter判處近4年的監禁。孟馬克將在6月24日進行罰金聽證會。他於2024年5月被拘留，同年9月對一項詐騙和一項搶劫銀行指控認罪。

法院文件顯示，2020年8月至2023年4月間，孟馬克用計謀盜竊昂貴小提琴，並持有、販售獲取利益。他偽裝成樂器收藏家，提出有興趣購買小提琴，但要先試用一段時間。在幾件案子中，他提出用貸款 方式購買小提琴；拿到手後，他立即將琴轉賣給洛杉磯的一名小提琴中間商，並想方設法拖延貸款支付；或是告知樂器商，他試用後不想購買這把小提琴，已經將其寄回，但寄送過程中丟失。孟馬克還會給琴商開空頭支票，騙取小提琴。

被孟馬克盜取的小提琴包括一把1823年Lorenzo Ventapane小提琴，價值17萬5000元；1903年Guilio Degani小提琴，價值5萬5000元。還有另外三把小提琴，價值分別為4萬元、6萬元和7500元。

接收孟馬克轉賣小提琴的中間商，並不知曉琴是偷來的。孟馬克共轉賣了三把小提琴和一把琴弓，獲利共4萬4700元。

孟馬克的不尋常行為引起了聯邦調查局的注意。2024年4月2日他走進爾灣一家銀行，出示一張紙條寫著，「取出$1萬8000元。保持冷靜，不會傷害你！謝謝」。銀行工作人員將抽屜中的446元現金遞給他後，孟馬克迅速跑出銀行，駕駛一輛白色小貨車離開。