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柑縣台灣人公共事務會紀念二二八演講會

橙縣訊
台灣成功大學政治系教授王金壽，主講「臺灣司法獨立改革史：從二二八事件談起」。(橙僑中心)
台灣成功大學政治系教授王金壽，主講「臺灣司法獨立改革史：從二二八事件談起」。(橙僑中心)

柑縣台灣人公共事務會(FAPA-OC)與Laguna Woods 台灣同鄉會，3月4日在Laguna Woods Village Clubhouse 7聯合舉辦「2025年紀念二二八演講會」。當天有170位台灣鄉親參加，大家配戴台灣百合胸章，共同紀念台灣的歷史事件，並珍惜全民攜手打造轉型正義，前瞻開創未來。

當天由柑縣台灣人公共事務會會長鄭學成主持紀念演講會，他表示，今年紀念二二八活動特別邀請台灣成功大學政治系教授、目前在美國北卡羅萊納大學教堂山分校擔任訪問學者的王金壽，主講「台灣司法獨立改革史：從二二八事件談起」。

王金壽教授的專題演講回顧自二二八事件被殺害或失蹤的台灣司法菁英之後，台灣司法體制進入黨國體制，直到台灣在民主化後，新一批司法菁英出現，才開始一波波司法獨立改革的歷程，並剖析過去30年來，台灣司法改革過程的侷限性、進展及成果，內容詳實、分析精闢。

王金壽教授首先提到在二二八事件受難的王育霖先生，被選任日本京都地方法院檢察官，是日本本土第一位台灣人檢察官。王育霖的著作「提審法解說」提出的保障人權法律程序，也是後來司法改革的重點。王金壽教授強調，司法改革是確保二二八悲劇事件不再重演的重要施政作為。

王金壽教授的專題演講內容涵蓋台灣司法獨立與民主可問責性,、政黨政治對地方派系的影響，法院及檢察官制度等改革成果。在問答時間王金壽教授也與台灣鄉親有許多的交流及討論，讓大家感到收穫良多，也為紀念二二八的活動提供重要啟思。

僑務諮詢委員黃河芬、僑務促進委員張慧玲、FAPA-OC副會長黃哲成及前會長吳仲輝、Laguna Woods台灣同鄉會會長錢嘉樟等出席了活動。

柑縣台灣人公共事務會與Laguna Woods 台灣同鄉會2025年3月4日聯合...
柑縣台灣人公共事務會與Laguna Woods 台灣同鄉會2025年3月4日聯合舉辦「2025年紀念二二八演講會」。(橙僑中心)
當天有170位台灣鄉親踴躍參加紀念二二八演講會。(橙僑中心)
當天有170位台灣鄉親踴躍參加紀念二二八演講會。(橙僑中心)

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