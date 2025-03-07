川普加關稅進口品漲價 南加華商擬遷廠躲避

企業家、雄獅地板業者David Guo (左）在展會上。（受訪者提供）

川普 在第二任期開始後，短時間內連續對中國進口商品加徵關稅 。但是在美華商依靠從中國進口材料及用品，加徵關稅對這部分華商有很大壓力。有的業者已將在中國生產企業轉移到東南亞國家，有的正在計畫中，還有部分中國企業決定到美國本土落地。資深中餐業者認為，餐飲業間接受到了加徵關稅衝擊。

雄獅地板（Lions Floor）業者、美國東北總商會副會長David Guo表示，川普對中國商品額外加徵關稅，對他經營的業務影響非常大。由於地板業屬於低附加值的傳統行業，他經營的石塑地板是一種新型環保地板，公司每年從中國進口到美國市場總計超過5000萬美元，由於加徵關稅影響，採購成本相應提高，現在已將地板生產工廠轉移到泰國、越南。但是成本增加完全由市場消化掉是不太可能的，必定壓縮了利潤空間，所以公司一定要調高售價。而顧客看到地板漲價就會考慮暫緩購買，客戶減少。此外，地板工廠轉移到東南亞生產，由於工人不熟練，也會導致地板質量比較在中國生產製造降低一些。

華裔進口商周芳（Lisa Zhou）在南加州經營從中國進口高檔鋁製庭院家具業務，從業有約20年，曾擔任美中工商協會會長。她表示，實際上在川普第一任期時，由於美中貿易戰，她的業務就遭遇嚴重影響，其後經過疫情後短期好轉，銷售再次陷入低迷。面對川普第二任期，川普繼續對中國進口商品加徵關稅，她表示，業務肯定要受到影響，寄希望政府能再出台振興經濟的新措施。不過對她來說，眼下尚沒有更好的應對辦法。但已開始考慮將中國工廠遷往泰國，但這一過程需要二年至三年。

資深中餐業者鹿強指出，中餐館 的廚具設備、餐具甚至很多中餐食材幾乎都是從中國進口，由於加徵關稅影響，必然導致這些設備漲價。這些餐廳用品也須定期補充，各項費用也就跟著增加。進一步說，加徵關稅，很多從進口商品物價都要升高，民眾生活就會受到影響，財務壓力加大。客人就會考慮省錢，上餐館次數減少，中餐館的生意就間接受影響。而中餐館面臨成本上升，也需要在餐飲價格上做出調整，但也不敢調漲幅度太大。