洛縣公立大學員工聯手虛報工時 涉詐數萬美元
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洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）4日宣布，長堤加州州立大學（CSULB）體育部時任員工阿爾曼扎（Oscar Perez Almanza）與前任員工麥克斯韋爾（Hender Noe Maxwell），被控在2022年1月至12月期間利用虛假工時報表，合謀詐領學校公款3萬6560美元。兩人各被控一項重罪共謀罪及一項重大盜竊罪。
霍克曼表示，CSULB是依賴公共資金與公眾信任的高等學府，但涉案員工的行為嚴重違反這種信任。檢方認為，從加州知名公立大學系統盜竊，相當從納稅人及數千名依靠該校獲取平價教育與就業機會的學生手中行竊。負責此案的公共誠信部門強調，將確保所有濫用公共資源的人承擔法律責任。
檢方表示，阿爾曼扎（1985年12月4日生）與麥克斯韋爾（1986年9月25日生）在案件編號25CJCF01062中，各被指控一項共謀實施重大盜竊罪及一項重大盜竊罪。調查顯示，阿爾曼扎當時擔任該校體育部現場主管，麥克斯韋爾則為場地工作人員，但在離職後仍持續提交工時表，虛報數百小時並不存在的工時。阿爾曼扎明知麥克斯韋爾已不再任職，卻仍批准這些虛假工時表，導致學校支付薪資後，兩人再平分詐得款項。檢方認為，該案涉及精心策畫，犯罪手法複雜且具有高度專業性，對學校財務造成實質損害。
兩名被告4日提審時均否認指控。法院允許兩人自行擔保釋放，但要求繳交護照作為擔保，案件預計4月14日進行預審聽證。若罪名成立，兩名被告恐面臨最高三年縣監刑期。檢方強調，目前的指控僅為控方指控，依法律程序，在法庭證明有罪之前，被告仍被推定無罪。
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