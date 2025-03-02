好市多開門時間比其他競爭對手晚 有他們的小秘密

好市多開門時間比其他超市晚，加油站則延長時間。（Costco臉書）

Southern Living報導，擁有便宜烤雞、美味烘焙產品及舉辦派對所需一切物品的好市多 （Costco）倉儲門市開門時間遠比傳統超市晚，也可能比同類型競爭對手，擁有Plus會員的山姆俱樂部（Sam's Club）還要晚，讓消費者感到疑惑。事實上，這家大宗貨品倉儲店之所以選擇較晚的開門時間，與員工幸福感、滿足需求及降低營運成本有關。

好市多審計員瓊斯（Jack Jones）告訴讀者文摘（Readers Digest）指出，最簡單的答案是，這是最有效的方式，「好市多每項決策都不是偶然，所有的安排均經過詳細研究與計畫。」

首先，早上的需求量並不高。瓊斯指出，「我們每半小時會進行一次所謂『進門人數統計』（door count），讓我們了解人們何時進入門市，員工也需時間替一天的工作做準備，這比你想像的要早得多。」

好市多另一位審計員史密斯（Mary Smith）說，卡車約莫會在凌晨4時左右抵達，員工每天凌晨4時到5時開始工作，門市開門前還有很多代辦事項。因此，提前開門或可使消費者受益，但對員工而言並非如此。她說，「我們的核心價值之一是照顧員工，這意味著確保他們能有規律的作息時間，實現健康工作與生活平衡。」

然史密斯和瓊斯也向那些早鳥顧客透露「上午9時45分『非正式開門』」的小秘密，若在門外等候，許多好市多門市會提早幾分鐘讓消費者入內。

該店近期還宣布一項重大變革：即日起延長好市多加油站營業時間，周一至周 五上午6時至晚間10時，周六為上午6時至晚間8時半，周日為上午6時至晚間7時半。但這些改變並不適用加州 或夏威夷 門市。