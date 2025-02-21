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好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

洛杉磯訊
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全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）
全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

近日，一名顧客濫用好市多的退貨政策，在雞蛋緊缺的背景下退貨數千顆雞蛋，其行為在網絡上掀起廣泛爭議。長期以來，美國最大會員制零售商好市多因其寬鬆的退貨政策飽受爭議，過去曾有顧客退還舊沙發，甚至2002年購買的電視機，均獲得退貨成功的案例。

根據每日郵報的報導，在美國雞蛋短缺的背景下，一名顧客在好市多大批購買雞蛋後，發現其他商店售價更低，便嘗試將大量雞蛋退回好市多，這一行為幾乎遭到一致批評。社群平台Instagram上的一段影片顯示，一輛裝滿雞蛋的推車正被推回好市多退貨。影片標題寫道，「這個人試圖在一天後退回超過一千顆雞蛋，只因為他在其他地方找到更便宜的價格。與此同時，全美正面臨雞蛋短缺危機。」 影片曝光後，網友紛紛表達憤怒，一名評論者表示，「這種行為太荒謬了，完全是自私自利！」 發布者並未說明該事件發生的具體位置，但根據發布者的帳號地址和視頻中的環境，這家好市多很可能在南加地區。

目前，美國的雞蛋供應鏈正受到致命禽流感病毒的衝擊，該病毒摧毀了大量家禽養殖場，導致雞蛋供應短缺。雖然禽流感未大規模傳染給人類，但已造成雞蛋價格飆升。根據官方數據，2023年1月，美國一打雞蛋的平均價格高達4.95美元，幾乎是前一年同期的兩倍。在某些生活成本較高的州，雞蛋價格甚至突破每盒10美元。

因此，好市多的退貨政策也再度成為討論焦點。該公司長期以來推行「無風險100%滿意保證」的退貨政策，允許顧客退回包含食品在內的商品。然而，儘管好市多對食品退貨設有嚴格規範——僅在特定情況下由銷售經理決定是否受理，但該政策仍飽受爭議。食品監管機構通常不允許商店重新販售退貨食品，如果好市多接受了這批雞蛋，也不能重新上架，並且引發了消費者對食品安全的疑慮。部分網友直言，想到可能購買了未經冷藏的退貨雞蛋，讓人感到不適。一名網友評論道，「太噁心了，我不想買被退回的雞蛋。」

目前，好市多尚未就此事件作出公開回應。

雞蛋 好市多 禽流感

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