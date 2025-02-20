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芮星音樂藝術學院Rising Stars樂隊 閃耀蒙市年節展

記者張宏/洛杉磯即時報導
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Rising Stars樂隊是由芮星音樂藝術學院組成的一支當代爵士流行樂隊。圖為樂隊在年節展表演。（Rainee提供）
Rising Stars樂隊是由芮星音樂藝術學院組成的一支當代爵士流行樂隊。圖為樂隊在年節展表演。（Rainee提供）

世界日報洛杉磯社、蒙特利公園市政府及蒙市商業發展委員會共同主辦的「蛇年迎春年節展」日前在蒙市嘉偉大街(Garvey Ave)登場，芮星音樂藝術學院的Rising Stars樂隊，在年節展上帶來樂隊串燒表演。

芮星音樂藝術學院創辦人和校長Rainee Lu也是樂隊主唱，同時是一名創作歌手。她曾榮獲美國青少年大賽金獎，並在文化中國/水立方杯美國賽區培養出冠軍和亞軍選手。她的多名學生更在韓國HYBE娛樂公司和樂華娛樂公司參加偶像練習生訓練。她說，Rising Stars樂隊是由芮星音樂藝術學院組成的一支當代爵士流行樂隊，他們學校是去年6月成立，今年通過朋友推薦第一次參加世界日報的年節展。學校學生從10多歲到20多歲不等，學生中也有模特和演員，屆時他們不僅表演唱歌，還會帶一些舞台表演。

圖為Rising Stars在年節展的表演。（Rainee提供）
圖為Rising Stars在年節展的表演。（Rainee提供）

Rising Stars樂隊鋼琴手是美國爵士鋼琴家Jamael Dean，他曾與Kamasi Washington、Thundercat、Miguel Atwood-Ferguson和Carlos Niño等音樂人合作並共同演出，並被邀請參加第58屆葛萊美獎的爵士樂錄音會錄制。樂隊爵士吉他手Sam同時擅長尤克里里、貝斯和鋼琴。樂隊鼓手是Brandon，他曾在史丹福大學音樂項目中擔任節奏組導師，擅長教授各種音樂風格，如爵士、搖滾、拉丁、FUNK等。

圖為Rising Stars在年節展的表演。（Rainee提供）
圖為Rising Stars在年節展的表演。（Rainee提供）
圖為Rising Stars在年節展的表演。（Rainee提供）
圖為Rising Stars在年節展的表演。（Rainee提供）
圖為Rising Stars在年節展的表演。（Rainee提供）
圖為Rising Stars在年節展的表演。（Rainee提供）
圖為Rising Stars在年節展的表演。（Rainee提供）
圖為Rising Stars在年節展的表演。（Rainee提供）
圖為Rising Stars在年節展的表演。（Rainee提供）
圖為Rising Stars在年節展的表演。（Rainee提供）

世界日報 蒙特利公園市 爵士樂

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