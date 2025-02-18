我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國偷渡客 從巴哈馬搭船闖進佛州 暴增80倍

社安局沿用60年的程式語言 成為爭議焦點

UCLA女生午夜取餐遭性騷 師生震驚校警緝凶

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
UCLA女生午夜取餐遭50多歲白髮外送員性騷案發後逃逸，校警緝凶中。（取材至abc7電視台）
UCLA女生午夜取餐遭50多歲白髮外送員性騷案發後逃逸，校警緝凶中。（取材至abc7電視台）

洛杉磯加州大學UCLA）一名女學生16日近午夜11時許在韋斯特伍德（Westwood）校區北巷住處取餐時，遭年約50至60歲白髮外送平台司機趁機觸碰下體，得手後立即駕駛深色轎車逃離現場，校警已發布緊急通報全力追緝嫌犯。

據UCLA校警調查，案發地點位於住宅社區，受害女學生正在住處等候取餐時遭嫌犯性騷擾。警方公布嫌犯特徵：身材矮小，頭髮花白且留有濃密鬍鬚，案發時身著深色拉鍊運動外套，下身穿著奶油色長褲。該起性騷擾案也在校園引發恐慌，多名學生接受採訪時表達不安。一名學生說：「最令人擔憂的是，這類事件竟然在非深夜時段發生，原本以為這個時間點應該相對安全。」另一名受訪學生則表示：「外送服務建立在基本信任之上，如今這份信任被濫用，令人感到害怕。」

案發後，UCLA校警發布安全警示，提醒全校師生提高警覺。多名學生透露，雖然校園周邊外送服務一向便利且安全，但此事件後，他們點餐取餐時將採取更多防範措施，包括避免單獨取餐、選擇在較安全的公共場所交易等。校警呼籲，若有任何民眾掌握相關案情線索，請立即與警方聯繫，協助緝凶。警方將持續加強校園周邊巡邏，確保學生安全。目前調查仍在進行中。

性騷擾 UCLA 加州大學

上一則

洛杉磯「最貴」公寓兩折售出 降價6000萬美元

下一則

聖縣女商人遭槍殺 分居夫涉嫌雇兇

延伸閱讀

性騷風波越演越烈 「反骨男孩」發聲明和孫生解約

性騷風波越演越烈 「反骨男孩」發聲明和孫生解約
宜蘭原民所長涉嫌性騷…熊抱女課長觸胸 判刑6個月

宜蘭原民所長涉嫌性騷…熊抱女課長觸胸 判刑6個月
UCLA中國留學生 校園春晚趣味橫生

UCLA中國留學生 校園春晚趣味橫生
控李文忠性騷 女員工傳遭國防院高層秋後算帳 情緒崩潰

控李文忠性騷 女員工傳遭國防院高層秋後算帳 情緒崩潰
踢爆李文忠性騷 受害人傳遭國防院施壓崩潰

踢爆李文忠性騷 受害人傳遭國防院施壓崩潰
UCLA：洛縣種族多元 野火凸顯多語警示重要性

UCLA：洛縣種族多元 野火凸顯多語警示重要性

熱門新聞

ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25

超人氣

更多 >
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」
擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光
1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年

1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年