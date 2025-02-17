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自家養雞月省100美元？專家：需考慮這些成本

洛杉磯訊
專家提醒，後院養雞雖然有趣，但並非省錢的最佳選擇。 (示意圖取自Ábrahám Szilárd/Pexels）
專家提醒，後院養雞雖然有趣，但並非省錢的最佳選擇。 (示意圖取自Ábrahám Szilárd/Pexels）

隨著雞蛋價格持續攀升，越來越多民眾開始考慮在自家後院養雞，以確保雞蛋供應。然而，專家提醒，後院養雞雖然有趣，但並非省錢的最佳選擇。

目前，全美雞蛋價格創下歷史新高，每打雞蛋平均售價接近5美元，且供應緊張。即使零售商對購買數量設限，許多商店的貨架仍然經常出現缺貨狀態。博羅維尤農場（Boroview Farm）主人謝利（Mike Shirley）表示，在禽流感疫情得到控制之前，雞蛋價格估計會繼續上漲。他解釋說，「當商業蛋雞養殖場爆發禽流感後，養殖戶需要清除病毒，重新引入小雞，並等待幾個月才能恢復產出，因此雞蛋價格短期內難以回落。」

然而，謝利指出，儘管雞蛋價格高漲，但後院養雞並不一定能省錢。他說，「你需要購買小雞、喂食器、飲水器，還要提供食物，此外還有獸醫護理費用、照明、取暖設備，以及防止捕食者的圍欄，這些都需要投入不少成本。」 不過，也有居民認為後院養雞確實能降低生活開支，居民Tommy Lane表示，自去年春天建造雞舍以來，他每月可節省超過100美元的雞蛋開銷。

根據Walden Local Meat戰略夥伴關係總監博福（Kristen Kilfoyle Boffo）的估算，養雞成本取決於設備與飼養方式。小型雞舍網購價約200美元以上，加上喂食器、飲水器及圍欄等，基本設施至少需400美元。 她指出，小雞單價不到5美元，另加運費，12周大前還需保暖燈、墊料、食物和水，母雞四至五個月後才產蛋。購買16周大的「準備產蛋母雞」則超過20美元。 此外，飼料45磅裝約30美元，年均飼料費約62美元。 博福估算，養五隻母雞的蛋成本約每顆0.6美元，每打7.2美元，與市售有機蛋相近，並非省錢之選。

除了成本考量，後院養雞還需周詳規畫。後院養雞社群City Yolks建議，居民應先確認當地法規，確保城市允許養雞，並了解數量限制及母雞、公雞的飼養規範。L.A. Daily News報導，南加州洛杉磯、巴沙迪那、南巴沙迪那、聖瑪利諾、蒙特利公園、格蘭杜拉、奇諾和庫卡蒙加牧場等地已允許養雞，但對雞隻數量有限制，並禁止飼養公雞。

選擇適合品種時，應依當地氣候挑選耐寒或耐熱雞種，以確保健康成長。雞舍空間需充足，每隻雞在雞舍內需3至5平方英尺，戶外活動空間則需8至10平方英尺，並設置棲息箱、飲水器及喂食器。養雞亦是一項長期承諾，需提供均衡營養、新鮮飲水、乾淨環境及防護措施，以確保雞隻健康，潛在飼主應考量自身投入能力再做決定。

雞蛋 禽流感 加州

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