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世報燈會華航機票  風雨無阻領大獎分享秘訣

記者張宏/蒙特利公園市即時報導
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洛杉磯世界日報副總經理高梓原（右）為Annie頒發了獎品（記者張宏／攝影）
洛杉磯世界日報副總經理高梓原（右）為Annie頒發了獎品（記者張宏／攝影）

洛杉磯世界日報2025年首屆聖蓋博燈會日前圓滿落幕，在大抽獎環節中，阿罕布拉居民Annie Tran獲得中華航空免費往返機票的大獎。13日她冒雨來到世報大樓領取獎品，並表示自己是世界日報活動的忠實參與者，風雨無阻，感謝世界日報舉辦各種節慶活動，豐富南加華人生活。

在頒獎儀式上，Annie Tran表示，因為下大雨看不清路，還走錯路開到華埠，不過一切都是值得的。她幾乎每年都參加世界日報年節展，之前還曾在年節展的攤位上獲得電視大獎，今年聖蓋博燈會首次舉辦，她就能獲得中華航空（China Airlines）提供的機票大獎，她感覺非常高興。

為此，她當天特別穿著紅色上衣來領獎。Annie Tran說，第一次獲得機票大獎，感覺寓意今年好運的開始。她是越華裔，在香港和台灣都有親朋，因為機票是華航從洛杉磯至亞洲的任意航點，所以她計劃今年用這張機票去香港看望親朋，和家人分享自己這份運氣。

對於自己中大獎有什麼撇步，她表示，她對中獎是平常心，越是不抱期待反而會有驚喜。1日下午3時左右她去燈會，當時只想著看看花燈，感受一下節日氣氛，抱著重在參與的心情，沒想到就中了大獎。她鼓勵民眾多出來走走，關注和參與社區活動，這樣才能有意外收穫。

洛杉磯世界日報副總經理高梓原為Annie頒發了獎品，他表示，世界日報與多個城市合作每年都會舉辦各種節慶活動，歡迎民眾持續關注和參與。同時為更貼近華人民眾生活，世界日報新推出「加州生活網」（網址：cadaytoday.com），不僅有新鮮資訊，還有生活折扣區，及各地活動資訊等並每日更新。

值得一提的是，現在中華航空於北美地區隆重推出「浪漫情人節」優惠促銷活動，凡於2025年2月10日至2月23日期間購買於5月15日前自美國及加拿大出發（含洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約以及溫哥華）至亞洲各大城市的航班最多可享8.8折優惠，經濟艙最低票價可達738美元起。

洛杉磯世界日報2025年首屆聖蓋博燈會日前圓滿落幕，在大抽獎環節中，來自阿罕布拉...
洛杉磯世界日報2025年首屆聖蓋博燈會日前圓滿落幕，在大抽獎環節中，來自阿罕布拉居民Annie Tran獲得中華航空免費往返機票的大獎。（記者張宏／攝影）

世界日報 機票 洛杉磯

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